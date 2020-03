Partie II »obtient une note PG-13

Le film à venir de John Krasinski, A Quiet Place: Part II a été officiellement classé PG-13 par la MPAA.

Un endroit calme de 2018 a été l’une des grandes réussites de 2018. Réalisé et interprété par John Krasinski, le film a été un énorme succès financier, totalisant plus de 340 millions de dollars dans le monde avec un budget de 17 millions de dollars. Le film a également été un succès critique, obtenant une note d’approbation de 95% pour Rotten Tomatoes et reste le film le plus réussi que John Krasinski ait réalisé. Une suite a rapidement été éclairée par le retour de John Krasinski en tant que réalisateur.

Au cours des derniers mois, Paramount a mis sa machine de marketing au travail, publié des bandes-annonces et de nouvelles affiches pour le prochain film de John Krasinski. Plus tôt dans la journée, une nouvelle affiche pour A Quiet Place: Part II a été publiée et un nouveau clip a été révélé le mois dernier. Maintenant, grâce à la MPAA, nous savons maintenant que A Quite Place: Part II prendra après son prédécesseur et maintiendra une cote PG-13. Seul le temps nous dira s’il utilise le classement ainsi que le premier film.

Que pensez-vous tous de cette note? Auriez-vous préféré que A Quiet Place: Part II soit noté R? Qu’avez-vous pensé du premier film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de John Krasinski’s A Quiet Place: Part II:

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place: Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

A Quiet Place: Part II sortira en salles le 20 mars 2020.

