“Party of Five” annulé à Freeform – Pas de saison 2 pour le redémarrage

Freeform annule la réservation Party of Five de la famille Acosta, choisissant de ne pas renouveler le redémarrage sur le thème de l’immigration pour la saison 2, a confirmé TVLine.

Party of Five a fait ses débuts début janvier avec un total de 442000 téléspectateurs et une cote de démo de 0,21, puis a décliné de manière assez régulière sur toute sa durée de 10 épisodes, avec sa finale attirant 143000 téléspectateurs et une cote de démo de 0,05 (attendez).

Alors que la série originale était centrée sur cinq frères et sœurs orphelins, la nouvelle itération – des créateurs originaux Amy Lippman et Christopher Keyser – a suivi les cinq enfants Acosta après que leurs parents ont été détenus par ICE et déportés au Mexique. Les quatre frères et sœurs plus âgés ont été interprétés par Brandon Larracuente (13 Reasons Why), Emily Tosta (Mayans M.C.), Niko Guardado (The Goldbergs) et Elle Paris Legaspi (Vida). Bruno Bichir (Absentia, Narcos) et Fernanda Urrejola (Narcos: Mexique) ont joué les parents Acosta, Javier et Gloria.

Dans la finale de la saison 1, qui a été diffusée le 4 mars, la famille Acosta a subi un gros bouleversement: Javier et Gloria ont accepté la demande de leur plus jeune fille, Val, de la laisser avec son petit frère Rafa rester au Mexique avec eux. Val et Rafa n’étant plus à sa charge et les adolescents Beto et Lucia étant pratiquement adultes, le tuteur Emilio a entamé un voyage de ski de fond avec la nounou de Rafa Natalia au concours d’écriture de chansons dans lequel ils se sont inscrits. (Les deux ont également finalement agi sur leurs sentiments l’un pour l’autre.) Ailleurs, Lucia a couché avec un garçon tout en luttant avec sa sexualité, et la petite amie de Beto, Ella, a annoncé qu’elle voulait essayer d’émancipation.

La carte de score de renouvellement de câble de TVLine a été mise à jour avec l’annulation.

Êtes-vous contrarié par la fin de Party of Five? Frappez les commentaires avec vos pensées!