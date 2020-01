«Party of Five»: quelle est la prochaine étape après la décision choquante de Matthew?

Le Parti des cinq traite la question de l’immigration de plusieurs façons. Les frères et sœurs Acosta sont sans parents parce que leur mère (Fernanda Urrejola) et leur père (Bruno Bichir) ont été expulsés. Maintenant, d’autres problèmes d’immigration se posent pour Emilio (Brandon Larracuente) et Lucia (Emily Tosta). Luca a essayé de trouver un emploi chez son ami sans-abri Matthew (Garcia) dans le restaurant familial, mais il n’avait pas de papiers.

Matthew a choisi une voie peu orthodoxe pour s’installer. Quelqu’un a proposé de lui vendre un certificat de naissance et Lucia ne savait pas pourquoi il n’irait pas sur la chaîne légale DACA. Tosta et la co-créatrice de Party of Five, Amy Lippman, ont discuté de ce qui allait arriver à Matthew dans des interviews avec Showbiz Cheat Sheet. Party of Five est diffusé le mercredi sur Freeform.

Matthew restera dans le scénario de Lucia sur “Party of Five”

Ce n’est pas parce que Matthew a pris cette décision qu’il va n’importe où. Vous pouvez vous attendre à le revoir sur Party of Five.

“Il reviendra définitivement”, a déclaré Tosta. “C’est une belle histoire. C’est probablement l’une de mes interactions de personnages préférées que nous avons, en fait. Je pense que cela la réveille vraiment et cela lui donne un point de vue sur les gens et sur les solutions et sur la façon de gérer les conflits. C’est une si belle dynamique qu’elles se développent les unes avec les autres. »

Matthew a autorisé ‘Party of Five’ à explorer les problèmes du DACA

Emilio était conservateur avec ses embauches parce qu’il relève de l’action différée pour les arrivées d’enfance depuis que ses parents l’ont amené aux États-Unis avec eux. Matthew ne voulait même pas demander le DACA.

“Je pensais pourquoi tout le monde ne s’inscrit pas simplement au DACA qui est éligible?”, A déclaré Lippman. «L’une des choses dont ils ont discuté dans la salle des écrivains était que ce n’était pas nécessairement un slam dunk. Un grand nombre de personnes éligibles ne postulent pas réellement parce qu’elles estiment être une cible. »

Dans Party of Five, Matthew représente les personnes qui estiment qu’il vaut mieux rester hors de la grille que de la chance sur le système.

“Les gens ont le sentiment qu’ils ont le potentiel de se sentir comme étouffés par le système, c’est-à-dire qu’ils s’exposent”, a poursuivi Lippman. «Ils se sont enregistrés et cela pourrait en fait les rendre plus vulnérables à l’expulsion. Ce n’est pas l’histoire d’Emilio parce qu’il est ouvert à s’inscrire au DACA. Cela lui a permis de rester dans le pays, mais nous avons pensé qu’il était intéressant de regarder un autre personnage qui a eu les mêmes opportunités mais a choisi de ne pas en profiter pour diverses raisons. “

La décision de Matthew informe l’activisme de Lucia

Emily Tosta a déclaré que Lucia allait s’impliquer encore plus dans l’activisme social lors de la première saison de Party of Five. Son expérience avec Matthew éclaire son parcours politique.

“Ce personnage enseigne beaucoup de choses à Lucia parce qu’elle devient un peu têtue dans la situation de ce personnage”, a déclaré Tosta. «Elle veut juste l’aider d’une certaine manière qui lui est propre et c’est tout ce qu’elle veut faire et la façon dont elle veut le faire. Elle se rend compte que ce n’est peut-être pas la voie à suivre, donc je pense que ce personnage apporte beaucoup de perspective en elle en étant calme et patient et en apportant plus de compréhension aux situations des gens. “

Matthew éclaire également que les choses ne sont pas aussi simples que Lucie l’avait initialement compris.

“Elle se réveille définitivement à propos de la situation de vie de ce personnage”, a déclaré Tosta. “Il y a quelque chose que ce personnage réveille en elle et elle commence à se rendre compte qu’il est peut-être temps qu’elle soit en mesure d’être son vrai moi authentique. Je pense que ça va être un bel interrupteur en elle. “

