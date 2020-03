PARTYNEXTDOOR présente l’album «PARTYMOBILE» | Rap-Up

Le PARTYMOBILE arrive.

À seulement cinq jours de sa sortie, PARTYNEXTDOOR offre aux fans un aperçu de son album tant attendu. Dimanche, il a tweeté un numéro de téléphone à ses 1,4 millions de followers sur Twitter et leur a dit de lui envoyer des SMS pour des extraits. Parmi les morceaux qu’il a prévisualisés, il y avait «Nothing Less», «Turn Up» et «Eye On It».

L’album de 15 titres peut également inclure une collaboration avec Rihanna. En jouant à Fortnite, PND a apparemment dit à un fan que RiRi pouvait faire une apparition.

PARTYMOBILE, le premier projet de PND depuis le Seven Days EP de 2017, arrive le 27 mars via OVO Sound. Il a déjà sorti une série de morceaux, dont «Split Decision», «The News» et «Loyal», assisté par Drake, ainsi qu’un remix de ce dernier avec Bad Bunny.

