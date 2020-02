PartyNextDoor se fait surprendre en train de tromper sa “décision partagée”

Les Naysayers ne croient pas que PartyNextDoor publiera bientôt son album, mais l’auteur-compositeur-interprète revient avec un autre single pour prouver que la sortie de PARTYMOBILE est la vraie affaire. L’artiste OVO a partagé son dernier morceau “Split Decision”, une chanson où il traite des répercussions de ramper sur son partenaire et de se faire prendre en flagrant délit.

Le single mélodique, léger mais énigmatique raconte l’histoire du chanteur étant pris “avec un autre b * tch” et maintenant son autre significatif doit prendre la “décision partagée” de savoir s’ils devraient quitter ou rester dans la relation. Le refrain répète que le partenaire de PartNextDoor ne lui fera plus jamais confiance ou ne l’aimera plus. “Il a dit que tout ce dont vous avez besoin, c’est de vos amis et que vous vous contentez de jouer”, chante-t-il. Faites-nous part de vos réflexions et si vous êtes prêt pour PARTYMOBILE, le premier album de l’artiste en quatre ans.

Paroles Quotable

J’ai essayé d’appeler un million de fois et non je ne m’arrêterai pas

J’appelle pour m’excuser, j’ai juste le cœur coincé, le cœur coincé

Vous avez trouvé des choses que vous n’auriez jamais dû trouver, que vous n’auriez jamais dû trouver

Mais tu l’as trouvé quand même, tu l’as trouvé quand même

