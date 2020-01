“Pas Cven près de la vérité”

Baez s’exprime.



Jose Baez, l’avocat de la défense d’Aaron Hernandez, a parlé du documentaire révélateur en trois parties de Netflix qui explore la vie de la star de la NFL et meurtrier condamné. Dans la nouvelle série, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, les procès criminels de Hernandez ainsi que sa relation sexuelle présumée avec un autre homme sont parmi les sujets explorés par les cinéastes.

Peu de temps après sa première, cependant, Baez s’est tourné vers les médias sociaux pour condamner les docuseries et ses producteurs.

“Je m’en fous de ce qu’un documentaire sur le cul boiteux a à dire sur Aaron”, a écrit Baez sur Instagram, sans faire référence à aucune partie directe de la série. “Je le connaissais, ils ne le connaissaient pas et même s’il était loin d’être parfait, ils ne sont même pas proches de la vérité. Les gens n’ont aucune idée de la façon dont les documentaires sont réalisés, la vérité se trouve généralement sur le sol de la salle de découpe. Ces producteurs ont menti directement à mon visage, donc je ne m’attends pas à ce que leur stratagème soit beaucoup mieux. “

C’est en avril 2017 que Hernandez, qui purgeait déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d’Odin Lloyd, a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison dans un suicide apparent cinq jours seulement après avoir été acquitté pour des accusations de double meurtre distinctes. Après sa mort, le cerveau de Hernandez aurait montré de graves signes d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), une maladie que l’on retrouve souvent chez les joueurs de football qui ont subi des traumatismes crâniens répétés. La condition peut entraîner des symptômes tels que des sautes d’humeur et une dépression.

