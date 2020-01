Pas de chemise, hommage à son père et avec un clin d’œil à ‘OT’ et à l’Eurovision

Avant que le jury ne commence à livrer leurs partitions, tous les galas de «Votre visage me sonne» reçoivent un invité spécial par nuit. Et le troisième gala de la huitième édition n’allait pas être moindre. La star invitée a été Miki Núñez, qui s’est liée à plusieurs reprises avec Manel Fuentes pour le découvrir petit à petit l’artiste et la chanson qu’il allait affronter. Dans l’une de ces relations, nous l’avons vu sans chemise, prétendant qu’il était sur une plage et lançant un pulla à sa propre performance à l’Eurovision, affirmant qu’étant donné qu’ils ne peuvent pas voter pour lui, il n’a pas perdu cette fois.

Miki dans ‘Ton visage me sonne’

Avant de passer par le clone, dans sa conversation avec Manel Fuentes, il a rendu hommage à son père en disant que c’était lui qui lui avait appris ce genre de musique quand il était enfant et de mettre encore et encore à des groupes comme Radio Futura, Depeche Mode ou El Ultimo de la Fila. Ils ont également parlé de leur nouvel album, Esperanto, qui porte des valeurs implicites telles que le plaisir, la liberté et la joie.

Juste après que nous ayons viré Miki pour recevoir Santiago Auserón de Radio Futura. Avec un cow-boy et un débardeur noir laissant les bras complètement à découvert, l’extriunfito a commencé à chanter et nous ramène dans les années 80 avec sa façon d’imiter le chanteur. Avec ses lunettes de soleil du même style que celles de Santiago, il a ravi toutes les personnes présentes avec “School of Heat”.

Participant à la prochaine édition?

Avant de passer aux évaluations, Manel Fuentes a de nouveau évoqué l’hommage rendu à son père, car il s’y trouvait actuellement. Miki a précisé qu’il n’était pas dans le public mais qu’il était proche. “Je l’ai vu”, a conclu le présentateur. À cette époque, Àngel Llàcer a préparé une affiche pour chaque juré qui, ensemble, a formé la phrase: “Miki doit être dans ‘Ton visage me semble 9’“.

