Pas de date pour le redémarrage de la Premier League

Mexico – Les responsables de la Premier League anglaise ne connaissent pas encore la date de redémarrage du tournoi, en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Dans un communiqué, il a été signalé qu’ils sont en contact permanent avec les autorités sanitaires et qu’ils examinent quotidiennement la situation.

Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée.

“La date de redémarrage est constamment révisée avec toutes les parties prenantes au fur et à mesure que l’impact de la pandémie COVID-19 se déroule et que nous travaillons ensemble en cette période difficile”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«La Premier League travaille en étroite collaboration avec tous les footballeurs professionnels de ce pays, ainsi qu’avec le gouvernement, les agences publiques et les autres parties prenantes concernées pour garantir que le jeu aboutit à une solution collaborative. Avec cela, il y a un objectif combiné pour tous les matchs de championnat et de coupe nationaux à jouer, ce qui nous permet de maintenir l’intégrité de chaque compétition. »

Cependant, tout retour au jeu ne se fera qu’avec le plein soutien du gouvernement et lorsque les conseils médicaux le permettront. Lors de la réunion d’aujourd’hui, les implications sportives et financières pour les clubs de Premier League ont été examinées, ainsi que pour la FA, l’EFL et la Ligue nationale », a ajouté la lettre.

En outre, il a indiqué que les joueurs avaient été consultés pour cesser de recevoir 30% de leur salaire annuel.

“Face à des pertes substantielles et continues pour la saison 2019/20 depuis le début de la suspension des matches et pour protéger l’emploi tout au long du match professionnel, les clubs de Premier League ont unanimement accepté de consulter leurs joueurs sur une combinaison de des réductions et des reports conditionnels représentant 30% de la rémunération annuelle totale », indique la lettre.