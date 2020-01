Pas de genoux, de gestes ou de brassards

Les Jeux de Tokyo commencent le 24 juillet.



Lors des Golden Globes de cette année, l’animateur Ricky Gervais a visé les célébrités présentes. Dans son discours d’ouverture, le comédien à l’humour noir a dit à ses collègues visages célèbres de couper toute la politique et de continuer le spectacle. “Si vous gagnez un prix ce soir, ne l’utilisez pas comme plate-forme pour prononcer un discours politique”, a-t-il plaisanté. “Vous n’êtes pas en mesure de faire la leçon au public. Vous ne savez rien du monde réel. “

Cela n’a pas empêché vainqueur après vainqueur d’aborder des questions allant du changement climatique aux droits à l’avortement en passant par les incendies qui font rage en Australie. Il était clair que les personnes disposant d’une plate-forme l’utiliseront pour parler de questions qu’elles jugent importantes, mais le Comité international olympique (CIO) a partagé ses directives de trois pages pour les Jeux de Tokyo 2020 et a déclaré que les manifestations politiques étaient terminées.

“Nous pensons que l’exemple que nous donnons en rivalisant avec les meilleurs du monde tout en vivant en harmonie dans le village olympique est un message particulièrement positif à envoyer à un monde de plus en plus divisé”, a déclaré le CIO dans un communiqué, selon CBS News. “C’est pourquoi il est important, tant au niveau personnel que mondial, de maintenir les sites, le village olympique et le podium neutres et libres de toute forme de manifestations politiques, religieuses ou ethniques.”

Dans les lignes directrices, ils ont énuméré quelques exemples de ce qui est considéré comme une protestation politique. “Afficher tout message politique, y compris des signes ou des brassards, des gestes de nature politique, comme un geste de la main ou à genoux, le refus de suivre le protocole des cérémonies”, ont-ils écrit. Ces règles surviennent plus de 50 ans après que le sprinter Tommie Smith, qui a remporté l’or, et John Carlos, qui a remporté le bronze, ont levé les poings lors de la cérémonie de remise des médailles alors que The Star-Spangled Banner jouait. Leur geste était en reconnaissance de la discrimination raciale et des droits de l’homme, et ils ont récemment été intronisés au Temple de la renommée olympique et paralympique des États-Unis. Pendant ce temps, les Jeux Olympiques de Tokyo devraient débuter le 24 juillet.

.