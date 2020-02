Pas de grosses sorties sur Disney + jusqu’en août? Voici comment y remédier

Mardi, le président de Disney, Bob Iger, a annoncé le lancement du service de diffusion en continu Disney Plus lors d’une conférence téléphonique qui a généré des gros titres de divertissement et suscité l’intérêt des investisseurs. La grande nouvelle a été couverte: Disney Plus compte actuellement 28,6 millions d’abonnés (dont cinq pays où il a été lancé jusqu’à présent), battant de nombreuses estimations.

Les fans ont également eu leur part de nouvelles. La série de six épisodes très attendue de Marvel Studios The Falcon et le Winter Solider débarquera en août, suivie de la deuxième saison de The Mandalorian en octobre et de WandaVision en décembre. Le déploiement international de Disney Plus se poursuit avec l’Europe occidentale le 24 mars et l’Inde le 29 mars.

À la suite de la présentation soigneusement rédigée, quelques remarques lors de la partie Q&R ont donné aux fans de Disney Plus des raisons de s’inquiéter – ou, du moins, de décevoir à court terme.

“À court terme, nous nous attendons à ce que la croissance des abonnés provienne principalement de l’extérieur des États-Unis”, a déclaré Christine McCarthy, directrice financière de Disney. «La prochaine phase significative de la croissance des abonnés nationaux [is] susceptible de coïncider avec la sortie plus tard cette année civile d’un contenu original très attendu. “

Cela semble contredire tout le buzz. Iger vient de signaler que Disney Plus avait deux millions d’abonnés supplémentaires en janvier, sans aucun nouvel épisode de Star Wars TV. Bien sûr, ce chiffre de janvier inclut ceux qui viennent de s’abonner à Disney Plus après avoir vu l’annonce du Super Bowl.

La base d’abonnés diversifiée de Disney Plus acceptera-t-elle une pénurie de nouvelles versions pendant cinq mois complets? Ce n’est qu’en comprenant l’état actuel du streaming que l’on peut décompresser la réponse.

Alors que la compétition de streaming se réchauffe, Disney Plus se déroule

Ne sous-estimez jamais les prouesses en marketing et relations publiques de The Walt Disney Company. Showman d’entreprise jamais vu depuis Steve Jobs, Iger sait générer du buzz. Sur cet appel, une vague référence à dix séries Marvel en développement a déclenché une vague de spéculations parmi les fans.

Même si c’était en partie pour stimuler les abonnés à court terme, Disney dépensant 5,6 millions de dollars pour un spot du Super Bowl de 30 secondes a effectivement parlé à plus de 100 millions de téléspectateurs. C’est un large public potentiel. Pourtant, pour les fans qui ont suivi – assez obsédés pour connaître les détails et peser la valeur de Disney Plus par rapport aux autres services – beaucoup avaient un plat à emporter.

“Merci, maintenant je sais quand me réinscrire”, a déclaré un fan réagissant sur le groupe Facebook Disney Plus non officiel. Un autre a sonné: «S’ils continuent de le faire de cette façon, les gens paieront pendant quelques mois, regarder la frénésie, annuler, puis répéter chaque année.»

On comprend pourquoi leur argent peut être utilisé par des concurrents en streaming. Netflix a une série en direct Avatar: The Last Airbender en production, une série dérivée de Jurassic Park qui sortira en été et la comédie Space Force de Steve Carell à venir bientôt. Ensuite, Amazon Prime Video a une série préquelle à gros budget Le Seigneur des Anneaux qui entrera en production.

N’oubliez pas que deux grands services de streaming devraient être lancés ce printemps. NBC-Universal apportera The Office, Parks And Rec, 30 Rock, chaque épisode Law And Order – un total de 15 000 heures de contenu – à son streamer Peacock. Peacock aura un «lancement en douceur» pour les abonnés du câble Comcast le 15 avril, puis sera lancé à l’échelle nationale (avec la plupart du contenu entièrement gratuit) le 15 juillet.

À venir en mai, HBO Max a 10000 heures de films et d’émissions d’une qualité difficile à égaler: 50 titres originaux dans sa première année, films univers DC Comics, émissions populaires Friends, The Fresh Prince of Bel-Air, The West Wing, et des dizaines d’autres, ainsi que du contenu pour les enfants ancré par Sesame Street et Looney Tunes. Avec dix millions déjà sur son application, HBO sait comment attirer des abonnés.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les fans de Disney? Conclusion: dans un domaine extrêmement concurrentiel, tous les joueurs en streaming ne survivront pas. Il n’est pas garanti que Disney réussisse à chaque fois, comme nous l’avons appris de Disney Infinity, de Discovery Island de Walt Disney World et de leur achat des Muppets.

Pourquoi les fans devraient être inquiets

Alors que les rivaux dépensent plusieurs millions pour monter en puissance, Disney déclare publiquement que rien de notable n’arrive dans son service de streaming pendant cinq mois, dit deux choses.

Il est probable que la base d’abonnés aux États-Unis pour Disney Plus sera statique ou même en déclin. Mais ce qui est plus inquiétant: il est dit que Disney ne se concentre pas sur ce que veulent leurs principaux fans.

Pour être clair, passer du temps à produire un contenu original de qualité doit être applaudi. Les fans veulent que ces séries très médiatisées aient une qualité de narration et de production au niveau de The Mandalorian. «Nous savions, lors de notre lancement, que nous lançions avec une quantité modeste de programmation originale et qu’elle se développerait avec le temps», a déclaré Iger.

Il a ensuite expliqué comment un «large éventail» de titres de toutes les marques est regardé sur Disney Plus, des courts métrages Pixar aux spectacles Disney Channel hérités, des dernières sorties en salles aux originaux. “Les comédies musicales se portent très, très bien”, a-t-il déclaré. «Les consommateurs ont adopté avec enthousiasme l’offre exceptionnelle de films et de courts métrages classiques de notre studio.»

Iger a commencé une conversation sur la réponse des abonnés à Disney Plus, mais ne l’a jamais terminée. Il n’a rien dit du nombre (sûrement) de milliers de «titres Disney manquants» qu’ils ont reçus du formulaire de commentaires de l’application. La question de la disparition des titres de bibliothèque ne s’est jamais posée, ni le décalage entre leur commercialisation et ce qui a été livré.

Un petit mot aux fans. Lorsqu’il s’agit de donner des commentaires à Disney, certains membres de la communauté des fans semblent suivre une politique Thumper: «Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil, ne dites rien du tout.» Pourtant, la seule façon dont Disney exploite aujourd’hui le monde le plus les parcs à thème et les croisières acclamés sont en recevant et en agissant sur des commentaires constructifs.

Énoncer des points d’amélioration potentiels ne doit pas être rejeté comme une plainte ou une propagation de la négativité. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui manque à Disney Plus, la liste est ici.

Les fans peuvent apprécier Disney Plus et parler toujours de ses problèmes, ce qui est la seule façon de l’améliorer.

Ce que les fans voulaient que Bob Iger dise

Imaginons ce que le président-directeur général de Disney aurait pu ajouter lors de l’appel, pour montrer aux fans à quel point leur fidélité et leurs commentaires sont importants pour la plus grande entreprise de divertissement au monde. Voici ce que je voudrais que Bob Iger dise pour résoudre ce problème:

“J’ai utilisé l’expression” quatre quadrants “pour décrire Disney Plus, mais c’est une sorte de terme d’entreprise froid pour nos fans passionnés. Les fans de Disney sont jeunes et vieux, d’ethnies diverses et de tous horizons. Ce sont des gens qui partent en vacances dans les parcs Disney et sur notre ligne de croisière. Année après année, ils apprécient nos films, nos vêtements et bien plus encore – nous leur devons vraiment le succès de cette entreprise.

Depuis le lancement de Disney Plus, nous avons été submergés de dizaines de milliers de réponses de fans – beaucoup positives, mais certaines ont également besoin d’aide pour des problèmes techniques. L’exécution d’un important service Internet comme celui-ci est une nouveauté pour Disney. À tous ceux qui éprouvent des frustrations lors de l’installation de Disney Plus, nous nous excusons et nous nous efforçons de nous améliorer.

Nous avons également reçu des commentaires sur le contenu déployé jusqu’à présent. Nos promotions pour Disney Plus ont déclaré: «Le coffre-fort est grand ouvert» et, en avril dernier, j’ai déclaré: «À un moment donné, peu de temps après son lancement, il abritera toute la bibliothèque de films Disney.»

Aujourd’hui, quelques dizaines de titres Disney, pour la plupart récents, sont encore sous licence pour d’autres services à la demande. 20th Century Studios a également conclu un accord jusqu’en 2022, où des centaines de leurs titres ne sont pas disponibles pour Disney Plus. À mesure que les contrats préexistants disparaîtront dans les mois et les années à venir, ces titres arriveront sur Disney Plus.

À l’heure actuelle, tous les classiques animés de Disney sont sur Disney Plus, ainsi que tous les films Star Wars, presque tous les films MCU et presque tous les courts et longs métrages Pixar. Avec des centaines de films de théâtre en direct, des films et des émissions Disney Channel et notre sélection NatGeo, la plupart des gens qui aiment nos marques considèrent que la bibliothèque Disney entière.

Pourtant, nous avons entendu des commentaires de fans dévoués sur les titres manquants. Au cours des 90 dernières années et plus, Disney a produit des centaines d’autres films et émissions… et nos commentaires nous indiquent que chaque titre a une base de fans! Certains sont obscurs – il y en a certainement beaucoup dont je n’avais jamais entendu parler – mais dans certains cas, nous recevons chaque jour des demandes de fans pour ajouter un certain film ou une émission.

Nous avons écouté et maintenant nous agissons. Au cours des cinq prochains mois, notre équipe va prioriser l’ajout de titres hérités à Disney Plus – et il y a quelques joyaux dans cette liste. Walt Disney lui-même a joué un rôle dans Zorro, qui a fonctionné pendant plusieurs années et a défini la télévision d’aventure pendant une génération. Il a également produit des films comme Third Man On the Mountain, un film qui a inspiré les emblématiques bobsleigh Matterhorn de Disneyland. Ces titres classiques, ainsi qu’une dizaine d’autres produits par Disney lui-même, arrivent très bientôt.

J’ai mentionné plus tôt à quel point les comédies musicales sont populaires sur Disney Plus. Le son le plus long de notre service de streaming, à 2 heures et 55 minutes, est The Sound of Music, lauréat d’un Oscar de Rodgers et Hammerstein. Ce film de 1965 se classe régulièrement parmi nos 50 titres les plus regardés.

Aujourd’hui, nous annonçons que six autres comédies musicales bien-aimées de Rodgers et Hammerstein arriveront à Disney Plus au début de l’été. Cinq font partie de la bibliothèque des studios du 20e siècle, tandis que l’autre, Cendrillon, diffusée sur ABC en 1997, présente les talents de Whitney Houston et Brandy Norwood, entre autres.

En parlant de musique, qui peut oublier toutes les chansons et tous les rires du Muppet Show? Pendant des années, les personnages comiques colorés de Jim Henson ont réuni des familles autour de la télévision. Toutes ces vedettes musicales de l’émission nous ont causé beaucoup de maux de tête, en fait, car les licences musicales peuvent devenir complexes et coûteuses.

Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que les deux premières saisons de The Muppet Show seront bientôt disponibles sur Disney Plus. Notre équipe continuera de négocier avec les détenteurs de licence concernant la musique de certains épisodes, ce qui est également le cas avec un certain nombre de spéciaux Muppets TV.

L’une des critiques que nous avons entendues est que Disney Plus n’a pas assez de titres pour un public de plus de 12 ans. Comme nous l’avons vu, de nombreux films et émissions pour un public mature conviennent mieux à Hulu. Mais notre équipe a également examiné les deuxième et troisième versions de Touchstone et Hollywood Pictures produites par Disney, ainsi que la bibliothèque d’émissions à succès d’ABC. Au cours des prochains mois, recherchez un certain nombre de comédies, de drames et de titres d’aventure de haut calibre à ajouter à Disney Plus.

L’un des objectifs est également de mieux communiquer sur le statut de certains titres. Par exemple, s’il y a un film ou une série Disney TV qui nécessite un travail supplémentaire pour convertir de l’analogique au numérique – l’une des nombreuses étapes pour ajouter des titres à Disney Plus – alors nous aurons cela dans la file d’attente pour la remasterisation et notons une date de sortie ultérieure pour ça.

Nous aimons tous la tradition de narration que Walt Disney a établie: un mélange de fantaisie, de nature, de science-fiction et d’histoires historiques qui s’est maintenant étendu à Marvel, Star Wars, The Muppets et à des milliers d’autres personnages de la famille Disney.

Disney Plus est conçu pour être le foyer permanent de nos films et séries qui plairont à toute la famille. Alors que nous développons les originaux de Disney Plus, nous allons continuer à ajouter des titres hérités sur une piste parallèle – et ce sera une priorité particulière pour notre équipe au cours des cinq prochains mois. »

Pour combler l’écart de contenu, ouvrez le coffre-fort

Si tel était le message délivré, chaque fan de Disney serait immédiatement non seulement un abonné, mais un évangéliste pour Disney Plus.

Devenu le plus grand studio de cinéma au cours des dernières années, Disney a connu une séquence gagnante enviée par tous ses rivaux hollywoodiens. Mais le méga-studio d’entreprise est-il devenu si grand que Iger, l’exécutif de Disney Plus, Kevin Mayer, et d’autres grands dirigeants sont déconnectés des commentaires des fans? C’est une question qui mérite réflexion.

Personne ne devrait avoir l’illusion qu’il sera facile pour des centaines de titres inédits d’arriver sur Disney Plus. Certains ont besoin d’un remasterisation coûteux, tandis que d’autres nécessitent un investissement dans les frais de licence pour sortir (que ce soit en raison des droits musicaux ou de la copropriété avec d’autres entités).

Si un titre n’est pas répertorié sur Disney Plus avec une date de sortie future, les fans ne peuvent que supposer que Disney a pesé les coûts potentiels ou d’autres facteurs et ont choisi de ne pas le publier dans un avenir prévisible.

Au cours des cinq prochains mois, Disney Plus a plusieurs séries originales dont la sortie est prévue et même quelques titres hérités. En août et à l’automne, ces nouvelles séries à gros budget pourraient s’avérer des succès aussi massifs que The Mandalorian.

Avec tout l’accent mis sur le déploiement international et les nouvelles productions Disney Plus, nous espérons que Disney ne manquera pas d’écouter la fidèle base de fans qui a alimenté son succès décennie après décennie. Pour nous, l’héritage compte le plus.

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord? Commentaires ci-dessous:

Josh Shepherd

Le journaliste indépendant Josh M. Shepherd couvre la culture et le divertissement pour plusieurs médias, y compris des articles sur Disney Plus, l’impact surprenant de Mary Poppins et la nostalgie de Disney. Diplômé de l’Université du Colorado, Josh et sa femme vivent dans la région de Washington, D.C. avec leur fils.

