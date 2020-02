Pas de hausse des prix Disney + à court terme

L’un des principaux arguments de vente de Disney + était le faible prix de 6,99 $ par mois, qui a attiré près de 30 millions d’abonnés.

Lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, le PDG de Disney, Bob Iger, a été interrogé sur une augmentation potentielle des prix de Disney + et a déclaré:

Nous n’avons pas eu de conversation sur le prix depuis notre lancement, sauf que nous pensions que notre stratégie de tarification avait fonctionné. Nous ne nous concentrons vraiment pas du tout sur les prix. Nous avons toujours cru que nous aurions l’occasion de traiter les prix en ajoutant plus de contenu, en particulier le contenu original et la relation prix-valeur revenant au consommateur, mais ce n’est pas une priorité pour nous en ce moment car nous sommes encore très nouveaux à ceci. Je pense donc qu’il serait prématuré pour nous de commencer à parler et de ne rien attendre à court terme, très court terme du point de vue de l’augmentation des prix.

En fin de compte, tout augmente le prix au fil du temps, en raison de facteurs externes tels que l’inflation, les coûts et plus encore, mais Disney s’est concentré sur un prix bas pour obtenir le plus d’abonnés possible et pour verrouiller les clients pendant plusieurs années, Disney cherche à offrir plusieurs options pour ses services de streaming, avec le Disney Streaming Bundle offrant un package unique.

Mais à court terme, il ne semble pas que nous ayons à nous soucier des hausses de prix Disney + pour le moment.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.