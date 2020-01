Pas de nouveaux films de terminaison pour Linda Hamilton – / Film

Pouvons-nous enfin tous convenir qu’il ne devrait plus y avoir de films Terminator? Le dernier film, Terminator: Dark Fate, ce n’était pas si mal, mais ce n’était pas génial non plus. Et il n’a pas réussi à trouver un public pour démarrer. C’est probablement un signe que le monde est fini avec la franchise Terminator, et l’une des plus grandes stars de la franchise est d’accord avec ça. En fait, elle est prête à en faire autant. Dans une nouvelle interview, Linda Hamilton, qui est revenue dans la série pour Dark Fate, dit qu’elle a fait la paix en laissant la série disparaître.

Terminator: Dark Fate était… d’accord? Je suppose? Permettez-moi de le dire ainsi: je ne détestais pas le film. C’était amusant de voir Mackenzie Davis battre la merde des gens, et j’ai apprécié de retrouver Linda Hamilton en tant que Sarah Connor. Mais soyons honnêtes: la franchise Terminator a suivi son cours. Chaque film après Terminator 2: Judgment Day a été quelque peu décevant, et il n’y a vraiment plus de vie dans cette série. Le public semble d’accord avec cela, car Dark Fate était considéré comme une bombe au box-office, perdant jusqu’à 130 millions de dollars.

Linda Hamilton ne semble pas trop bouleversée à ce sujet. En fait, l’actrice est prête à quitter définitivement la franchise. En discutant avec THR, Hamilton a été invitée à dire si elle avait le moindre espoir de rejouer Sarah Connor, ce à quoi elle a répondu: “Je n’espère pas parce que j’aimerais vraiment avoir fini.”

Moi aussi, Linda. Moi aussi.

Hamilton a ajouté:

«J’apprécierais vraiment peut-être une version plus petite où tant de millions ne sont pas en jeu. L’audience d’aujourd’hui est tellement imprévisible. Je ne peux pas vous dire combien de laïcs disent simplement: «Eh bien, les gens ne vont plus au cinéma.» Ce n’est pas une analyse hollywoodienne; qui vient de la bouche de presque tout le monde. Cela ne devrait certainement pas être une entreprise financière à haut risque, mais je serais très heureux de ne jamais revenir. »

En même temps, Hamilton est pragmatique. Elle dit également: «S’il y avait quelque chose de nouveau qui me parlait vraiment, je suis une personne logique et j’envisagerai toujours des changements viables.»

Hollywood ne peut jamais laisser mourir quoi que ce soit, donc je suis sûr que dans quelques années, il y aura une autre tentative pour relancer la franchise Terminator. Mais pour l’instant, suivons tous l’exemple de Hamilton et restons heureux de ne jamais revenir.

