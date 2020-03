Pas de «nouveaux mutants»? Aucun problème! Voici les 13 meilleurs films de super-héros d’horreur

Il y a très peu de films qui semblent aussi maudits que Les nouveaux mutants, Un hybride horreur / super-héros se déroulant dans l’univers du film X-Men, sur de jeunes mutants pris au piège dans une académie avec leurs propres peurs. Il a été retardé à plusieurs reprises ces deux dernières années, et quelques semaines seulement avant qu’il ne soit finalement censé frapper les théâtres, le monde est frappé par une horrible pandémie.

Maintenant, cela a été retardé indéfiniment… encore une fois.

C’est dommage, car bien que les films de super-héros aient été aussi populaires que jamais au cours des dix dernières années, les films qui combinent les genres d’horreur et de super-héros n’ont pas été particulièrement répandus ces derniers temps. Il y a beaucoup de chevauchements entre eux, car les deux genres présentent des mondes de dangers inattendus et souvent secrets, et des méchants aux intentions malveillantes et aux pouvoirs choquants et dérangeants.

Heureusement, bien que New Mutants soit en attente, il y a beaucoup de films d’horreur de super-héros à découvrir au fil des décennies. Certains sont des films de super-héros avec des éléments monstrueux, certains sont des films de monstres qui ressemblent beaucoup à des histoires de super-héros et de super-vilains. Mais beaucoup d’entre eux sont nos films préférés, alors pour nous garder tous occupés et heureux pendant que nous attendons la sortie de The New Mutants – un jour – voici nos choix pour Les meilleurs films d’horreur de super-héros!

Lame (1998)

Le film qui a donné le coup d’envoi à la vague des super-héros modernes était un thriller de vampire gothique sur les sangsues corporatives faisant la guerre contre un héros d’action mi-humain / mi-vampire, joué avec une intensité grondante par Wesley Snipes. Bien que l’original Lame est embourbé dans l’esthétique des années 1990 – raves, cuir noir, premiers effets visuels – le sérieux sans faille du film sur le matériau le rend facile à prendre au sérieux plus de 20 ans plus tard. La suite de Guillermo del Toro avait des monstres plus grossiers, mais Stephen NorringtonL’original est toujours le film le plus cool de la série.

Brightburn (2019)

Le mythe de Superman se retourne sadiquement sur la tête Brightburn, l’histoire d’un couple aimable vivant en Amérique rurale qui trouve un enfant étranger dans les bois, l’élever comme le leur et découvre beaucoup trop tard qu’il a des pouvoirs divins et la personnalité d’un tueur en série. David YaroveskyLe film peut être trop intelligent pour son bien, en tournant exclusivement autour de riffs sur la tradition de la bande dessinée familière, mais l’inversion est rafraîchissante et l’horreur est bien réelle, en grande partie grâce à Elizabeth Banks»Une performance déchirante en tant que mère qui aime tellement son fils qu’elle refuse de reconnaître les signes avant-coureurs.

Constantine (2005)

Keanu Reeves n’est pas britannique, mais sinon, Francis LawrenceL’adaptation des DC Hellblazer la bande dessinée est sacrément fidèle aux origines sombres et surnaturelles de John Constantine. En tant qu’exorciste et magicien indépendant, Constantine – qui est déjà en train de mourir d’un cancer du poumon – s’enferme dans un mystère mystique qui pourrait conduire à l’apocalypse. Élégant et efficace, le film est sacrément proche de l’idéal Constantine film.

Le corbeau (1994)

La mort tragique d’un acteur sur le plateau Brandon Lee jette une ombre sur Alex ProyasL’histoire de super-héros gothique, sur un couple d’artistes brutalement assassinés et un corbeau surnaturel qui ramène l’un d’eux à la vie un an plus tard pour venger leur mort. Mais la performance obsédante et hantée de Lee est un virage si puissant qui fait Le corbeau joue finalement comme une célébration de l’acteur, ainsi qu’un thriller d’action expressionniste hypnotique réalisé sur les cicatrices émotionnelles profondes.

Darkman (1990)

Sam RaimiLe premier film de super-héros se joue, à bien des égards, comme une course sèche pour ses films à succès Spider-Man, avec de nombreux plans et séquences finalement revisités en gros pour un public plus large. Mais l’original Homme sombre est un chef-d’œuvre cinétique à part entière, une histoire inspirée de l’horreur universelle d’un scientifique défiguré nouvellement fou utilisant une technologie de pointe pour usurper l’identité de ses prétendus tueurs et les détruire de l’intérieur. Liam Neeson n’a jamais été aussi glorieusement dérangé, et le style visuel de Raimi est à son meilleur hyperactif.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

La première Cavalier fantôme essayé si dur de faire une histoire sur un esprit de vengeance avec un crâne enflammé pour une tête qui a vendu son âme au diable acceptable pour les fans de super-héros traditionnels. Neveldine / TaylorLe suivi de n’a pas ces problèmes. C’est un combat au bar d’un film, plein d’action élaborée, d’images douteuses et l’une des performances les plus folles de Nicolas CageCarrière (et c’est, bien sûr, dire quelque chose). C’est un film sur le tir de l’enfer de plusieurs orifices, c’est un film sur le déchaînement des bêtes intérieures, et c’est un film sur le fait d’aller absolument au cinéma cassé, même si vous cassez quelque chose dans le processus. Des histoires de super-héros étranges, sauvages et laineux, comme certains d’entre nous l’aiment.

Hellboy II: L’armée d’or (2008)

Guillermo del ToroL’original Hellboy comportait de grandes performances et un maquillage remarquable, mais était retenu par un protagoniste qui n’avait rien à voir avec l’histoire, et n’existait que pour tout expliquer. Le suivi, Hellboy II: L’armée d’or, libère del Toro de ces contraintes et définit Ron PerlmanLe personnage principal de lâche se déchaîne dans un monde luxuriant et spectaculairement détaillé de monstres et de créatures de conte de fées, dont certains tentent de lutter contre les maux de l’humanité. C’est une perspective tentante et sympathique pour un héros qui ne s’est jamais senti accepté dans le monde qu’il protège. Incroyablement imaginatif et à couper le souffle, Hellboy II est l’un des meilleurs films de la carrière de del Toro.

Justice League Dark (2017)

Matt Ryan a repris le rôle de John Constantine pour la série télévisée de courte durée, et il joue le personnage depuis lors, dans plusieurs émissions de télévision DC et ce film d’animation ambitieux. Justice League Dark est un film de super-héros DC axé sur l’horreur, avec des protagonistes effrayants comme Constantine, Zatanna, Deadman, Swamp Thing et Etrigan the Demon, qui s’associent à Batman pour résoudre une série de meurtres de masse mystérieux avec une touche surnaturelle. L’histoire est un peu prévisible, mais le film est une visite touristique satisfaisante des coins les plus effrayants de l’univers DC plus grand que nature, et particulièrement gratifiant pour les fans de la franchise.

Nightbreed (1990)

Il existe deux types de films d’horreur de super-héros: les films de super-héros avec un élément d’horreur et les films d’horreur avec un élément de super-héros. Pendant de nombreuses années Clive Barker’S Nightbreed était le meilleur film X-Men que nous ayons jamais eu (et c’est sans doute toujours le cas), dans lequel un groupe de démons mutants aux pouvoirs inhumains sont mis à l’écart de l’humanité et se défendent des vagues d’êtres humains racistes qui laissent la peur les transformer en méchanceté. Portrait sympathique de Nightbreed de monstres, de beaux effets de maquillage et de méchant étonnant – joué avec une menace subtile par le réalisateur d’horreur David Cronenberg – en faire un grand film de super-héros ET un grand film d’horreur.

Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

Un autre grand film d’horreur avec des éléments de super-héros, Un cauchemar sur Elm Street: Dream Warriors reconnaît que Freddy Krueger est et a toujours été, essentiellement, un supervillain de bande dessinée qui tue des gens dans ses rêves. Mais ce sont toujours les rêves des victimes, donc dans Chuck RussellSuite spectaculaire et inventive, ils se donnent des capacités surhumaines pour combattre Krueger selon ses propres termes. Il faut un certain temps à Dream Warriors pour enfin se rendre à la prémisse, et il est regrettable que certains des guerriers les plus intéressants soient envoyés en premier (et rapidement), mais la franchise Nightmare n’a jamais été plus dur à cuire que dans cet épisode particulier, agréable pour la foule. .

Phénomènes (1985)

Jennifer Connelly se retrouve au centre de l’un des Dario ArgentoSanglantes histoires de tueurs en série dans le classique culte Phénomènes (alias. Creepers), mais contrairement aux protagonistes habituels d’Argento, elle est plus que capable de se défendre. C’est parce que Connelly a le pouvoir de parler aux insectes, une capacité qu’elle utilise pour résoudre les crimes avec un entomologiste local et se défendre pour démarrer. Phenomena est un hybride de genre bizarre d’un cinéaste célèbre, mais c’est incroyablement divertissant et – quand le point culminant inattendu se présente – suprêmement, merveilleusement bizarre.

Le vengeur toxique (1984)

Troma Entertainment s’est mise sur la carte avec The Toxic Avenger, un film d’horreur monstre d’horreur ultra bas budget, ultra violent et ultra ringard sur un nerd qui se fait intimider, tombe dans une cuve de déchets toxiques, et émerge comme une monstruosité énorme qui est surmonté d’une rage violente en présence du mal. Les suites deviennent de plus en plus folles et la série animée pour enfants est une retombée surréaliste des films extrêmement sanglants et fous de sexe, mais l’original est toujours le plus sérieux, concentré et dramatiquement satisfaisant de Toxic Avenger.

Vampire Hunter D (1985)

Le classique de l’anime Vampire Hunter D est un phénoménal pastiche des genres occidentaux et d’horreur, avec un chasseur de vampires surpuissant enrôlé par un éleveur pour protéger sa famille d’un vampire puissant et son armée de mutants, dans un futur steampunk post-apocalyptique violent. Excitant et éthéré et, parfois, vraiment effrayant, Toyoo AshidaLe thriller de super-héros de science-fiction surnaturel a conduit à une suite fantastique – Vampire Hunter D: Bloodlust – mais l’original reste une référence pour le sous-genre et un chef-d’œuvre d’anime très influent.

Mention honorable: Venom: la vérité dans le journalisme (2013)

Le reste de cette liste est axé sur les présentations de longs métrages, mais Joe LynchLe court métrage intelligent et effrayant sur le méchant de Spider-Man Venom ne doit pas être négligé. Inspiré par le faux documentaire horrible L’homme mord le chien, sur une équipe documentaire qui suit un tueur en série, Venom: la vérité dans le journalisme est un faux documentaire sur le journaliste contraire à l’éthique Eddie Brock, joué par Ryan Kwanten, qui a un secret méprisable et homicide. Tourné en noir et blanc granuleux et abordant le genre des super-héros sous un angle distinctif, c’est l’un des points forts du sous-genre. Même à seulement 17 minutes.