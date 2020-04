Pas de robes ni de costumes!: Le prince Harry et Meghan Markle ont aidé leurs nouveaux voisins

Après avoir renoncé à tous ses droits en tant que princes de Grande-Bretagne, le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont rendus aux États-Unis pour reconstruire leur vie. Mais regardez comment ils se sont fait prendre! Totalement incognito, ils ont visité Los Angeles comme ça.

19 avril 2020 19 h 01

Avec des vêtements décontractés et le visage couvert de masques et de gants, le prince harry y Meghan Markle ils ont été vus pour la première fois à Los Angeles depuis qu’ils ont déménagé avec leur fils Archie, 11 mois.

L’ancien couple royal a livré des repas pour “ Project Angel Food ”, une organisation à but non lucratif qui prépare et livre de la nourriture aux personnes atteintes de certaines conditions qui ne sont actuellement pas en mesure de quitter leur domicile.

Le directeur exécutif du «Project Angel Food», Richard AyoubIl a déclaré: “Ils voulaient nous aider à assouplir la charge de travail de certains de nos chauffeurs”, suite à une augmentation de la demande depuis le début de la mise en détention en raison de l’épidémie de coronavirus. “Ils ont fait des livraisons à West Hollywood. C’était vraiment incroyable. Nous avons adoré les avoir et ce sont des gens très simples.”

Rappelons que le prince Harry a renoncé à ses fonctions de royauté et a emménagé avec Meghan Markle en Californie. Son départ de la royauté est intervenu après avoir accusé la presse de harceler sa femme dès la première minute où ils ont officialisé leur relation.

N’est-ce pas le match parfait?

