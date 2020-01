Pas de secrets! Tout ce que vous devez savoir pour renforcer vos ongles faibles

Vos ongles seront les protagonistes

13 janvier 2020

Toutes les femmes veulent avoir des ongles très forts pour toujours avoir l’air longs, mais parfois notre désir ne se réalise pas. Pour cette raison, nous vous apportons les meilleurs secrets afin que vous ayez toujours des ongles forts et sains.

Les remèdes naturels sont les plus recommandés, car parfois l’excès de produits chimiques affaiblit encore plus notre ongle et parmi les remèdes naturels, nous mettons en évidence:

1- L’huile d’olive, cet ingrédient est essentiel pour plusieurs parties de notre corps, et dans nos ongles, il joue un rôle fondamental car il les aide à se renforcer, tout ce dont vous aurez besoin est un petit récipient et un filet d’huile d’olive.

Trempez ensuite vos ongles dans l’huile pendant quelques minutes, 20 minutes minimum. Avec cette pratique, vous remarquerez vos ongles les plus sains et les plus forts en seulement deux semaines, ils seront également très brillants et roses.

2- Émail à base d’ail, pour cela nous vous recommandons de prendre votre brillance personnelle puis d’écraser plusieurs ails. Ajoutez ensuite l’ail à votre éclat et utilisez comme d’habitude. Nous vous recommandons d’appliquer l’émail 3 fois par semaine.

