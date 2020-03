Pas de sortie européenne anticipée pour Disney +

Disney + devrait être lancé dans de nombreux pays européens le 24 mars, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Avec la situation actuelle du Coronavirus en Europe, de nombreux fans ont contacté Disney au sujet de la sortie de Disney + au début de ces pays, car il y a des millions de personnes à la maison à travers le continent.

Disney a déjà déplacé la date de sortie européenne, la faisant avancer à partir du 31 mars, mais maintenant, ils ont adopté les médias sociaux pour confirmer que Disney + ne sera pas lancé à l’avance.

Nous vous entendons. Autant que nous aimerions, nous ne pouvons pas avancer le lancement de Disney + au Royaume-Uni. Il reste moins de 8 jours… Attention

Bien qu’il soit logique que Disney publie son nouveau service de streaming un peu plus tôt, pour augmenter les abonnements, il y aura sans doute de nombreux problèmes logistiques à le faire, surtout si de nombreux membres des équipes du Disney Streaming Service situés en Europe travaillent de la maison.

Tout comme la version initiale de Disney + aux États-Unis et au Canada, il y aura probablement des problèmes techniques avec le lancement, surtout s’il y aura beaucoup plus de personnes se connectant que prévu. Lorsque Disney + a été lancé à l’origine, une énorme tempête de neige a frappé les États du Nord et le Canada, entraînant un grand nombre de personnes téléchargeant l’application et se connectant, ce qui a causé des problèmes.

Espérons que le lancement de Disney + en Europe sera moins mouvementé, car il se déroule aux Pays-Bas depuis septembre et ils disposeront de plus de données sur la façon dont les téléspectateurs utilisent le service.

Auriez-vous aimé voir le lancement de Disney + plus tôt?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.