Pas de soucis pour le coronavirus, le Tajín Summit Festival se tient

▲ À Veracruz, les Voladores de Papantla ne cessent de surprendre par la parfaite exécution de leur acte.Photo Roberto García Ortiz

Samedi 14 mars 2020, p. 6

Papantla, Ver., Dans la région de Totonacapan, le problème des coronavirus ne décourage ni ne provoque la peur parmi les participants et les organisateurs du Festival Cumbre Tajín. Le festival annuel dirigé par le peuple Totonac a commencé hier, chargé de spiritualité dans le parc Takilhsukut.

Dès une heure matinale, les niches et maisons de tradition qui composent le Centre for Indigenous Arts, ancrées dans ce lieu, ont commencé à organiser d’innombrables ateliers et activités artistiques et culturelles qui sont proposés jusqu’à demain, dans un environnement détendu et divertissant.

Les symboles et visions du monde indigènes inondent tous les coins et la spiritualité s’est manifestée. La tranquillité était respirée et le stress était dilué entre les hôtes.

Lorsque vous arrivez à Takilhsukut, l’intention initiale est de réserver un endroit pour vous installer entre des espaces verts, des hamacs ou des tables, tandis que d’autres personnes organisent votre itinéraire; d’autres mangent, boivent ou parcourent simplement les différentes routes et itinéraires qui composent ce complexe. Les protagonistes de la réunion étaient également présents; les héros anonymes, les flyers Papantla, qui planent dans les airs, tout en émettant des sons anciens qui donnent vie à ce rituel. Bien que l’on en voie mille fois, la descente d’hommes ou de garçons ne cesse d’étonner la perfection qu’ils ont obtenue avec ce don.

Lors d’une cérémonie organisée avec copal, brandy et tabac dirigée par des médecins traditionnels, des demandes ont été faites à Grandfather Fire, qui accompagnera toutes les maisons traditionnelles pendant les jours de la fête. Cette offrande, ont-ils expliqué, est un moyen de remercier les divinités pour la protection et l’abondance accordées pour ces jours.

Ouverture femelle

Pour les Totonacs, le Grandfather Fire est synonyme de vie et le parc Takilhsukut est comme le soleil qui brille sur le monde entier pour rechercher le bien-être de tous les êtres vivants. Il cherche à attirer l’harmonie et la paix, comme le propose la devise de cette édition 21: Venez vous réveiller.

Une autre cérémonie avant le début de Cumbre Tajín était celle de Litlán, à travers laquelle le peuple totonaca a officiellement commencé la rencontre pour l’identité. Devant la Pyramide des Niches et d’autres structures de la zone archéologique de Tajín, les Totonacs ont demandé aux divinités de bénir les jours du festival. Parmi leurs offrandes dédiées au Soleil, à la Lune, à la Terre Mère, au feu et à l’eau, ils ont également demandé de l’aide pour de bonnes récoltes, la santé et le bien-être de l’humanité.

Sur le site préhispanique, les mesures restrictives pour le coronavirus ne sont pas encore arrivées. Les ambulanciers paramédicaux de la Croix-Rouge, lors d’une tournée avec des masques et du matériel de premiers secours, ont expliqué qu’ils n’avaient pas reçu d’instructions du ministère de la Santé concernant le problème de la pandémie.

Ainsi, la vie et les activités se déroulent normalement dans la région de Totonacapan et pour célébrer le nouveau cycle qui commence le festival du sommet de Tajín. La fête se poursuivra aujourd’hui avec Kinky, Sak Tzevul, Alex Midi et Sonnex, après la journée d’ouverture d’hier, dirigée par Ximena Sariñana, Lila Downs et Regina Orozco.

