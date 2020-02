Pas de temps pour mourir La remorque du Super Bowl a coûté plus de 5 millions de dollars

Les publicités du Super Bowl sont parmi les biens immobiliers télévisés les plus prisés que vous trouverez probablement, et pour une bonne raison. Le jeu est l’un des événements les plus vus du calendrier de diffusion américain et le concours de cette année a été regardé par plus de cent millions de personnes (bien que certains aient quitté la salle pour prendre un café pendant les pauses publicitaires).

Ce qui nous amène à la récolte de promoteurs de films financés en 2020. Battre la concurrence de Fast & Furious 9 pour le célèbre gong du “spot TV du Super Bowl le plus cher” a été Pas le temps de mourir, le vingt-cinquième film cinématographique de James Bond, et le cinquième et dernier avec Daniel Craig dans le rôle. Selon Variety, MGM a dépensé 5,69 millions de dollars de graisse pour le teaser.

Je ne prends aucun plaisir à relayer laquelle des publicités du Super Bowl était la plus chère – un fait essentiellement arbitraire indiquant le studio avec les poches les plus profondes, pas le studio avec les meilleures histoires à raconter. C’est pourtant le fait. Supposons que Disney change de numéro 1 dans tous les services financiers, hein? Félicitations MGM, votre esprit courageux a gagné la partie. Eeeh.

Bien sûr, la Mouse House n’a pas exactement besoin de la publicité pour se faire connaître du public – ce qui ne les a pas empêchés de présenter leur prochaine pièce dans la couronne (Black Widow). No Time to Die et le super-buster solo tardif de Scarlett Johansson sont à la maison juste avant les appels au rideau en avril et en mai, respectivement. Je ne peux pas dire que je suis si enthousiasmé par cette perspective, car je pense que l’une est artistiquement épuisée et l’autre artistiquement en faillite. Votre défi consiste à deviner lequel est lequel. Je suis certain que Black Widow va briser un autre milliard de Disney, mais je suis moins convaincu Pas le temps de mourirPerspectives. La preuve, comme toujours, sera dans la foulée.