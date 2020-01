Pas de temps pour mourir Les détails du complot expliquent le retour de Bond au jeu d’espionnage – / Film

Daniel CraigL’ère James Bond est la saga d’un homme éternellement en manque de pause. Craig 007 a tenté de prendre sa retraite à plusieurs reprises auparavant, et son dernier effort pour quitter le monde de l’espionnage pour toujours au début de Pas le temps de mourir échouera inévitablement. Mais comment l’ont-ils ramené exactement? Les nouveaux détails de l’intrigue No Time to Die révèlent la raison pour laquelle Bond est de retour pour une autre remise de gaz (et un dernier pour Craig), et ce que cela a à voir avec le retour du méchant Spectre de Chrisotph Waltz, Blofeld.

Entertainment Weekly a fait ses débuts avec un nouveau regard étincelant sur le casting de No Time to Die dans sa couverture de la 25e sortie de James Bond, qui contenait plus de détails sur l’intrigue mystérieuse du film que jamais auparavant. Le film reprend «quelque temps après» les événements de Spectre de 2015, quand il avait quitté le monde de l’espionnage pour commencer une nouvelle vie avec Léa Seydoux »s Psychologue française Madeleine Swann. No Time to Die trouve Bond retraité et vivant en Jamaïque, mais la productrice Barbara Broccoli laisse entendre que Bond et Swann ne s’entendent plus si bien:

«Il a décidé de partir avec elle et d’essayer d’avoir une vie normale. Bien sûr, nous faisons complètement sauter un trou au début de celui-ci. Il commence un voyage romantique avec Madeleine et croit ensuite qu’il a été trahi par elle. »

Seydoux ajoute de façon énigmatique: «S— arrive! Tout s’écroule. “

Ses ennuis romantiques sont-ils ce qui ramène Bond au jeu d’espionnage? Pas exactement – selon EW, c’était le vieil ami de Bond de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), qui lui demande de l’aide pour sauver un scientifique kidnappé (David Dencik, Sommet du lac). Cela emmène Bond à Cuba où il suit la piste de Rami MalekLe mystérieux méchant cicatrisé Safin (qui peut ou non être le Dr Non, selon les théories des fans).

“Disons simplement qu’il y a d’immenses défis [he] a fait face dans sa vie », a déclaré Malek à propos des cicatrices faciales saillantes de Big Bad.

No Time to Die regorge de méchants de Bond, avec Ernst Stavro Blofeld, chef de SPECTER de Christoph Waltz, qui devrait revenir après son apparition dans Spectre. Après que sa vie a été épargnée par Bond dans le dernier épisode, Blofeld languit dans la prison de Belmarsh. Mais le méchant est en train de faire quelque chose, dit Broccoli, qui confirme qu ‘”il communique réellement avec les agents du SPECTRE” depuis l’intérieur de la prison.

Le film présente également le retour de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, et Rory Kinnear, Reprenant les rôles des films précédents de la franchise, ainsi que les nouveaux venus Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Dali Benssalah, et Billy Magnussen.

No Time to Die ouvre 8 avril 2020.

