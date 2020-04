Pas de vols ou de pillages dans les établissements CDMX

Mexico – Le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico poursuit les opérations de prévention, de sécurité et de surveillance dans les centres commerciaux, les supermarchés, les self-services et les dépanneurs, face à une urgence sanitaire.

Pour ces actions, 6 200 personnels accompagnés de 2 868 véhicules officiels effectuent des visites de prévention à proximité des commerces dans les 16 mairies de la capitale.

12 jours après le début de ce déploiement, 109 personnes ont été arrêtées; Cependant, ce vendredi, il n’y a eu aucune tentative de vol, d’agression ou de pillage de centres commerciaux.

La SSC poursuivra ces actions, en plus des cyber-patrouilles effectuées par la Cyber ​​Police sur les réseaux sociaux et le réseau Internet public pour détecter d’éventuels actes criminels; ainsi que la coordination avec les centres de contrôle C2 et C5 pour répondre rapidement à toute urgence.

De plus, par un message audio, les policiers de la SSC invitent les citoyens à se retirer de la rue et à rester à l’intérieur de leur domicile pour éviter les infections