Pas le temps de mourir pour être le plus long film de James Bond de tous les temps

Pas le temps de mourir est actuellement le plus long film de James Bond depuis qu’il a été révélé par AMC Theatres que la durée du film est de 163 minutes, ou 2 heures et 43 minutes (via ComicBook.com). Spectre réclamera la deuxième place avec 160 minutes, ou 2 heures et 40 minutes. Le point de vente note que la durée du film pourrait éventuellement changer si davantage de montages sont effectués avant que le film ne soit diffusé en salles.

CONNEXES: Le réalisateur Cary Joji Fukunaga No Time to Die Featurette: Redécouvrir Bond

Les acteurs confirmés qui reviennent pour le film incluent Daniel Craig reprenant pour la dernière fois son rôle emblématique de James Bond, Ralph Fiennes dans le rôle de M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris comme Moneypenny, Ben Whishaw comme A, avec Rory Kinnear comme Tanner et Jeffrey Wright comme Felix Leiter. Les nouveaux acteurs confirmés pour le film incluent Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch et Rami Malek.

Cary Joji Fukunaga (Vrai détective) dirigera Pas le temps de mourir qui présente un script écrit par Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns avec Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge (Emmy gagnant) (Fleabag, Killing Eve).

EON Productions et Metro Goldwyn Mayer Studios se sont associés à Universal Pictures pour la sortie mondiale du 25e film de James Bond. La sortie précédente du super espion, Spectre, a ouvert ses portes aux cinémas américains le 16 novembre 2015. Le film a rapporté 200 millions de dollars au pays et 680,6 millions de dollars à l’international, pour un total mondial de 880,7 millions de dollars.

CONNEXES: James Bond est autorisé à tuer en un rien de temps pour mourir Spot TV All-Star de la NBA

Vous pouvez récupérer l’intégralité de la filmographie de James Bond de Daniel Craig ici.

Pas le temps de mourir devrait sortir en salles au Royaume-Uni le 3 avril 2020 et le 10 avril 2020 aux États-Unis.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.