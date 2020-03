Pas le temps de mourir poussé à tomber au milieu des craintes liées aux coronavirus

No Time to Die poussé à tomber au milieu des craintes liées aux coronavirus

Avec de nombreuses sociétés de technologie se retirant de grands événements au milieu des préoccupations mondiales concernant le coronavirus, les studios de cinéma suivent maintenant que MGM a repoussé la date de sortie de Pas le temps de mourir, La dernière sortie de James Bond de Daniel Craig, depuis sa date de sortie originale d’avril jusqu’en novembre, selon Deadline.

“MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de Pas le temps de mourir sera reporté à novembre 2020. Le film sortira au Royaume-Uni le 12 novembre 2020 avec des dates de sortie mondiales à suivre, y compris le lancement américain le 25 novembre 2020.“, A déclaré un communiqué.

Les acteurs confirmés qui reviennent pour le film incluent Daniel Craig reprenant pour la dernière fois son rôle emblématique de James Bond, Ralph Fiennes dans le rôle de M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris comme Moneypenny, Ben Whishaw comme A, avec Rory Kinnear comme Tanner et Jeffrey Wright comme Felix Leiter. Les nouveaux acteurs confirmés pour le film incluent Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch et Rami Malek.

Cary Joji Fukunaga (Vrai détective) dirigera Pas le temps de mourir qui présente un script écrit par Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns avec Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge (Emmy gagnant) (Fleabag, Killing Eve).

EON Productions et Metro Goldwyn Mayer Studios se sont associés à Universal Pictures pour la sortie mondiale du 25e film de James Bond. La sortie précédente du super espion, Spectre, a ouvert ses portes aux cinémas américains le 16 novembre 2015. Le film a rapporté 200 millions de dollars au pays et 680,6 millions de dollars à l’international, pour un total mondial de 880,7 millions de dollars.

Pas le temps de mourir devait sortir en salles au Royaume-Uni le 3 avril et le 10 avril aux États-Unis, mais sortira désormais en salles le premier le 12 novembre et le second le 25 novembre.

