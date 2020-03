“Pas mon mari, pour l’amour de Dieu”

Depuis jeudi dernier, les candidats «Survivors 2020» exilés à Playa Desvalida assistent au premier rang à la romance torride d’Hugo Sierra et Ivana Icardi. L’Uruguayen et l’Argentin ont laissé libre cours à leur passion, réveillant certaines «envies» saines à Antonio Pavón, Yiya et Ana María Aldón. Pour cette raison, Jordi González a voulu connaître leurs impressions et s’ils aimeraient avoir une visite de soutien.

Ana María Aldón, dans «Survivientes 2020»

Étonnamment, Ana María Aldón a catégoriquement rejeté une éventuelle visite de José Ortega Cano au Honduras. L’épouse de l’extorero a expliqué les raisons de son refus: “Mon mari, non, ne viens pas, par Dieu, je suis très dur”, a-t-il cassé au rire de ses collègues. Aldón a expliqué qu’il l’a fait pour son bien, car “il est piqué par des moustiques, il ne peut pas se doucher, il se grattera et ça va être très mauvais. “

En outre, la créatrice a précisé que son mari avait déjà une tâche très importante en Espagne: “Vous le laissez à la maison avec mon enfant. Mon mari ne vient pas, c’est très dur“claqua-t-il, souriant davantage à Jordi González, qui voulait savoir, si ce n’était pas Ortega Cano, de qui voudrait-il recevoir une visite aux Cayos Cochinos.” De ma fille, de ma fille Gemma “, avait-il répondu à l’époque en faisant référence son premier-né, 24 ans, résultat de son mariage avec Manuel “El Negri”.

Hugo, Ivana … et Adara d’Espagne

Pendant ce temps, le centre d’attention à Playa Desvalida est monopolisé par Ivana et Hugo, amoureux et sans se cacher le moins du monde. Les deux Robinsons sont revenus pour jouer dans une courtepointe. Yiya, au loin, a lancé un avertissement: “Attention à ne pas tomber enceinte!”. Adara Molinero, d’Espagne, a également enregistré un message pour son ex-partenaire et père de son fils: “J’ai été assez gêné par les autres. Je suis dégoûté par le son, combien dégoûtant “, a-t-il souligné à la demande de Jordi González. Puis il a ajouté: “Cela m’amuse parce qu’à l’époque, quand j’étais dans ‘GH VIP’, il a continué à dire de ne pas faire certaines choses pour notre fils et maintenant il fait pire. Maintenant, il devrait l’appliquer à lui.”

