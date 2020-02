Pas un gramme de gras! Regardez la silhouette spectaculaire de la petite amie de Nicky Jam

La petite amie de Nicky Jam, le mannequin américain Cydney Moreau, a une figure que beaucoup évoqueraient. Entièrement fitness et sans un gramme de graisse!

1 février 2020

La petite amie de Nicky Jam, le modèle américain Cydney Moreau, a un chiffre que beaucoup évoqueraient. Entièrement fitness et sans un gramme de graisse!

Cette blonde spectaculaire aux yeux bleus, est une reine et aussi une super athlète. Entre autres disciplines, elle pratique très bien le basket-ball et presque comme une professionnelle. Belle!

Nous l’avons également vue s’entraîner pour courir sur des pistes professionnelles et même pratiquer des sports nautiques. Quelle chance Nicky Jam!

Cydney Moreaou Il semble n’avoir aucune limite. Elle est belle, élégante et athlétique, fait aussi tout son possible pour s’adapter à son petit ami Nicky Jam et essaie même de chanter ses tubes en espagnol.

Certainement Nicky Jam La loterie a été dessinée avec cette beauté. Bravo Nicky, nous espérons que vous resterez toujours aussi heureux ensemble!

.