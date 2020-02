“‘Pasapalabra’ est une série de tests sans intérêt avec des célébrités pour attirer”

Erundino Alonso, connu pour être l’un des membres de Los Lobos, l’une des rares équipes à avoir participé à “Boom!” et qui ont remporté le jackpot millionnaire du programme, revient à la télévision. L’ingénieur Montes de la Junta de Castilla-La Mancha revient comme l’un des vétérans de la nouvelle émission de quiz TVE créé le 10 février, “The Hunter”, où il essaie d’empêcher les candidats anonymes d’obtenir le prix final.

Le même jour de la première, paradoxalement, Il est également revenu sur “Boom!” dans une livraison spéciale à l’occasion du 30e anniversaire d’Antena 3. Sa tournée de compétitions télévisées, qui a commencé dans «Know and Win», est impeccable, bien qu’il travaille quotidiennement avec les agents environnementaux de Guadalajara pour traquer les loups de la région . Dans celle-ci Entretien avec FormulaTV, Erundino parle, entre autres, de son arrivée dans «The Hunter» et de sa relation actuelle avec ses compagnons à Los Lobos.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention pour faire partie de «The Hunter»?

Un saut qualitatif important. Je connaissais déjà le format, par hasard. J’étais en Allemagne, je suis allé faire une sieste et par hasard j’ai regardé le programme, et la sieste était foutue. J’ai eu 40 minutes de repos et j’ai fini par être en retard car je l’ai vu jusqu’au bout. Vous regardez le programme et vous vous rendez compte qu’il est cool, le rejeter est compliqué et plus si vous l’aimez.

Avoir de l’argent ne signifie pas gagner le ‘Boom!’

Après avoir remporté le bateau «Boom!», Avez-vous eu envie de continuer à travailler?

Avoir de l’argent ne signifie pas gagner le jackpot «Boom!», Je pense que tout le monde sait que les gens qui ont des pâtes ont de vraies pâtes. Sur ce, je ne me plains pas, je ne dis pas non plus que ce n’est pas un super prix, ni que ce n’est pas la releche. Mais si vous aimez faire une chose, pourquoi allez-vous arrêter de le faire? Je suis ici pour le plaisir.

Qu’est-ce que ça fait de passer d’un concurrent à être les chasseurs du programme avec lesquels les différents aspirants de «The hunter» devront rivaliser?

Ils mettent votre prestige en jeu, mais surtout c’est très amusant. Si vous aimez jouer au football, vous n’avez pas forcément besoin de gagner de l’argent pour jouer au football, vous passez simplement un bon moment. Si vous aimez lire un livre, vous lisez le livre que vous aimez, pas parce que vous allez gagner de l’argent en lisant un livre. Et la compétition génère des endorphines gagnantes, frappant une question ou frappant huit questions d’affilée, votre cerveau est plein d’endorphines.

Comment a été l’appel du producteur quand il vous a dit qu’il avait ce projet entre ses mains et qu’il voulait vous avoir?

C’était un appel très normal, Olga, productrice de Mediacrest, m’a appelé, et elle me le disait. J’allais juste faire un voyage le lendemain. Évidemment, je ne m’attendais pas à l’appel, je ne savais pas que ce concours allait se faire et, quand il m’a expliqué le format tout de suite, j’ai immédiatement réalisé que c’était plus ou moins celui que je connaissais. D’une certaine manière, vous réalisez que vous ne pouvez pas dire non, le corps vous demande de dire oui.

Ils mettent votre prestige en jeu mais c’est très amusant

Comment était le casting?

C’était assez simple, nous sommes restés et je comprends que, comme nous sommes tellement dans les médias, vous n’avez pas besoin de faire beaucoup de casting car ils vous connaissent déjà. Nous dans ‘Boom!’ nous étions deux ans et deux mois; Après deux ans et deux mois exposés à la télévision, qu’allez-vous demander ensuite.

Quand «Le chasseur» chasse le concurrent, garde-t-il l’argent?

Non non. Nous ne gagnons ni ne perdons un seul dur à chasser, c’est une question de programme. Nous pratiquons simplement honnêtement les chasseurs et notre satisfaction professionnelle est ce qui nous donne envie de chasser le ou les concurrents.

Avez-vous un salaire fixe convenu avec le producteur par programme?

Oui, nous sommes embauchés par le programme mais nous ne participons pas au prix du programme.

Êtes-vous passé du statut de candidat à celui de chasseur de programmes?

Il y a trois phases dans le concours, dans la première nous ne participons pas mais dans les deuxième et troisième, qui sont totalement différentes. Dans la seconde je veux participer au-delà de donner une réponse, c’est-à-dire que pour moi un concours doit générer une certaine empathie avec le spectateur et aussi avec le compétiteur que l’on veut chasser. J’ai du mal à être sérieux, à appuyer sur le bouton droit et c’est tout, il me semble que quelque chose d’autre doit être généré, j’ai envie de commenter un peu les réponses, de dire des conneries, des mauvaises blagues … Je ne sais pas si ça va marcher ou pas mais moi ça me plait.

Vous ne connaissez pas le candidat jusqu’au moment où vous devez entrer dans le set?

Vous en connaissez certains dans le monde des compétitions télévisées, d’autres vous les connaissez personnellement, parfois vous ne les connaissez pas beaucoup ou vous ne les connaissez pas du tout. Cela ne vous influence pas alors répondez bien à huit questions et chassez.

Il n’y avait apparemment rien pour arrêter de faire et maintenant faire, le ‘Boom!’ Ça ne m’a pas beaucoup changé

La troisième phase est-elle plus compétitive?

Dans le troisième il n’y a pas de place pour d’autres commentaires, c’est une batterie de questions et vous aspirez à ne pas échouer. C’est une mitraillette, c’est le moment le plus compliqué mais c’est aussi le plus cool. J’en ai envie, je suis drôle, j’aime qu’on me demande des choses. Si vous me demandez, je réponds, et si je peux répondre sans faire une seule erreur, c’est mieux.

Comment le bateau «Boom» a-t-il changé votre vie? Vous êtes-vous fait plaisir?

Cela ne m’a pas beaucoup changé, j’ai un bon travail, en ce moment je suis en congé pour mes raisons. Je suis ingénieur en montagne au conseil d’administration de Castilla-La Mancha et il n’y a apparemment rien que j’ai arrêté de faire et maintenant, cela n’a pas beaucoup changé.

Lorsque vous êtes devenu un personnage célèbre, y a-t-il eu un appel qui vous a fait sortir?

Au moment où votre visage apparaît sur les téléviseurs, ils vous proposent beaucoup de choses, il y en a que vous faites et d’autres que vous ne faites pas. Par exemple, mes coéquipiers me manquent beaucoup, Los Lobos, nous nous voyons beaucoup et nous partons pour un petit voyage en Patagonie.

La question idéale est celle qui aborde un problème relativement bien connu qui passe inaperçu par les gens

Quelle est la chose la plus surréaliste qu’on vous ait offerte?

Je ne sais pas, une certaine publicité de ces rares, mais il n’y en a pas eu aussi important. J’imagine qu’ils savent à qui ils demandent et qui ne le font pas, s’ils me contactent d’un bookmaker, je pense qu’ils savent que la réponse est non. Bien sûr, nous avons été interviewés à l’infini.

Souhaitez-vous vous consacrer à la partie créative du concours en étant, par exemple, scénariste?

Oui, ils ne me l’ont jamais demandé. Sans aucun doute, lorsque vous faites de la télévision, vous vous rendez compte des choses dans lesquelles vous pourriez améliorer un programme ou des choses dans lesquelles il flotte. Nous faisons en quelque sorte partie de l’équipe qui fait le programme et je crois que nous l’aidons à grandir, dans la mesure de nos possibilités. Nous ne pouvons évidemment pas participer à tout, mais vous prenez sans aucun doute l’esprit de la télévision et des scripts. Quand je regarde une émission de télévision, plus que d’essayer de répondre aux questions plusieurs fois, je pense que c’est une bonne ou une mauvaise question, bien faite ou mal faite, bien écrite ou mal écrite, opportune ou inappropriée … et cela montre quand une émission a Bons scénaristes et quand non.

Et en tant que présentateur, vous verriez-vous?

Non, en aucun cas, pourriez-vous présenter quelque chose au plus une fois.

Quel genre de questions aimez-vous le plus?

Dans un concours, je pense qu’il y a de la place pour des questions de différents niveaux. Pour moi, la question idéale est celle qui aborde un problème relativement bien connu mais qui passe inaperçu par les gens, qui n’est connu que lorsque vous plongez un peu dans la matière. Par exemple, Donald Trump était auparavant dans le parti démocrate, mais lorsqu’il a remporté les élections, il était dans le parti républicain. Les gens ne savent pas qu’avant c’était même en deux matchs, pas seulement dans le parti démocrate. Ce qu’il voulait, c’était y arriver et la route était un peu la même. Donald Reagan appartenait également au Parti démocrate … des choses de ce style, des intérieurs ou des données qui passent inaperçus pour le peuple.

Quels sont vos points faibles?

Je ne connaissais pas grand-chose à la mythologie et étant dans les concours je me suis mordu et c’est une de ces choses que je lis en permanence, j’en ai envie. Cependant, le monde de la bande dessinée me semble trop vulgaire, il y a des bandes dessinées qui m’ont intéressé et qui m’intéressent, mais le monde qui s’intéresse en ce moment à la bande dessinée est un profil qui est en permanence le même: une personne qui a des super pouvoirs et qui est Il fait face au mal et se répète à satiété, toujours le même. On pourrait progresser un peu car c’est toujours la même douleur, il suffit de changer les profils. Que si je peux tendre la main, si j’ai une poitrine en adamantium … comme je suis fatiguée.

‘Pasapalabra’ est une série de tests sans simple intérêt auxquels ils se rendent célèbres pour le rendre attractif

‘Pasapalabra’ revient très bientôt sur Antena 3, aimeriez-vous que Juanra Bonet le présente?

Honnêtement non, je voudrais rester dans ‘Boom!’ parce que je “Boom!” J’ai beaucoup d’amour. Il me semble que c’est un programme qui a pu se développer de façon phénoménale, qui touche beaucoup de gens, qui est super intéressant, amusant et beau, plus intéressant que «Pasapalabra». ‘Pasapalabra’ est une série de tests sans simple intérêt, à laquelle ils sont célèbres pour qu’il soit attrayant pour les gens et ensuite un fil, qui est un format qui fonctionne très bien et qui vous attire. Mais ‘Boom!’ C’est un programme beaucoup plus complet, les scénaristes de ‘Boom!’ Ils sont, à mon goût, magnifiques et savent trouver la question qui attire très bien des secteurs très différents. Quoi qu’il en soit, je ne voudrais pas ça.

Avez-vous parlé à Juanra quand vous saviez que vous seriez l’un des chasseurs du programme?

Oui, j’ai beaucoup été en contact avec lui. Il m’a très bien conseillé parce que Juanra est un gars très gentil à tous points de vue et, en fait, je le remercie beaucoup pour tout ce dont j’ai discuté avec lui et ce qu’il m’a dit.

Avez-vous déjà joué à Trivial avec lui? Est-ce aussi mauvais qu’il le dit?

Je pense qu’il ne ment pas vraiment, ce serait très mauvais sauf s’il est interrogé sur ‘Pokémon’. Il m’a donné une master class de Pokémon, nous n’avons pas joué au Trivial mais si je tue des Pokémon ou je ne sais pas quoi exactement parce que je ne les comprends pas très bien.

Que pouvez-vous nous dire sur le documentaire “Le crépuscule du roi”?

Je suis l’ami de celui qui l’a fait, David Álvarez, et j’ai mis des pâtes comme les autres du crowdfunding. Ensuite, j’ai collaboré car il est vrai que nous en avons parlé à plusieurs endroits. Il a été créé le 7 février à Madrid et traite du saumon de l’Atlantique. Ce qui se passe avec le saumon de l’Atlantique dans ce pays est un malheur absolu, ce qui en est dit est toujours bien reçu.

