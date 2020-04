Pass écran pour Movies Anywhere, Twitch Watch Parties, ‘Reno 911’ sur Zoom, et plus encore – / Film

Je sais que différentes parties du pays ont adopté des procédures d’auto-isolement et de quarantaine à différents moments au cours des dernières semaines, mais beaucoup d’entre nous arrivent à un mois complet de quarantaine en raison de COVID-19. Et parmi tous les discours de Tiger King, nos recommandations de streaming quotidiennes et des films comme Parasite et Portrait of a Lady on Fire frappant Hulu, vous avez peut-être manqué quelques choses qui pourraient vous aider à rendre votre temps à la maison un peu meilleur. Voyons donc quelques-uns d’entre eux, d’accord?

Passe d’écran Movies Anywhere

Vous connaissez bien Movies Anywhere, n’est-ce pas? Le hub en ligne qui recueille tous vos achats de films numériques? Eh bien, Collider souligne qu’ils lancent quelque chose appelé “Screen Pass” qui vous permet de partager à distance les films que vous possédez avec vos amis et votre famille. La plupart (mais pas tous) des films semblent être éligibles pour le programme, et une fois que vous vous êtes inscrit au programme Bêta et que vous avez sélectionné un titre éligible Screen Pass, il vous suffit de l’envoyer par SMS à un ami, et il aura un temps limité à regarder il. Vous pouvez le faire trois fois par mois, à condition d’ajouter un nouveau film à votre bibliothèque tous les six mois. Cela ne correspond peut-être pas parfaitement aux habitudes de chacun, mais pour ceux d’entre vous qui ont une sélection de films n’importe où, cela ressemble à une belle façon de répandre l’amour des films en toute sécurité.

Amazon entre dans la communauté avec les soirées Twitch Watch

Nous avons récemment écrit sur Netflix Party, une extension tierce qui permet aux téléspectateurs du monde entier de passer du temps virtuellement et de regarder un film Netflix ensemble, avec une boîte de discussion sur le côté de la page. Mais aucun des principaux services de streaming n’a approché le visionnage communautaire par lui-même… jusqu’à présent. Amazon est le premier à sortir avec Twitch Watch Parties, qui permet à plusieurs personnes de regarder des films et des émissions sélectionnés sur Amazon Prime via Twitch.

Mais il existe des restrictions assez sévères à cette technologie. Inverse signale qu’il n’est disponible que pour les partenaires américains de Twitch (bien qu’un déploiement à tout le monde dans le pays arrive bientôt). Tous ceux qui veulent regarder doivent être abonnés à Amazon Prime. Et peut-être plus important encore, cette technologie ne peut pas être utilisée pour tous les films ou émissions disponibles sur Amazon Prime – elle est limitée à cette liste, qui ne contient actuellement que 73 éléments. Cela pourrait changer avec le temps, mais en ce moment, il semble à peine la peine d’essayer d’organiser un grand groupe de personnes s’il y a tous ces obstacles sur le chemin.

YouTube Originals

Pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais payé pour la programmation originale de YouTube (et je suppose que c’est beaucoup d’entre vous), le site de streaming diffuse gratuitement plusieurs de ses émissions au public en raison de la pandémie. Pour un temps limité, vous pouvez maintenant consulter Step Up: High Water (Seasons 1-2), Me and My Grandma, Impulse (Seasons 1-2), Foursome (Seasons 1-2), Escape the Night (Seasons 1- 4), Sideswiped, Matpat’s Game Lab, Overthinking with Kat & June, Re: Set et The Fake Show. Personnellement, je n’ai aucune idée de ce que sont ces choses, mais si vous les regardez depuis un moment mais que vous ne pouvez tout simplement pas justifier d’appuyer sur la gâchette pour les payer, c’est votre journée d’aujourd’hui.

La nouvelle chanson d’Adam Sandler

Plus tôt cette semaine sur un épisode de The Tonight Show, l’hôte Jimmy Fallon et invité virtuel Adam Sandler a joué une nouvelle chanson inspirée des coronavirus appelée «Don’t Touch Grandma». C’est exactement ce que vous pensez que ça va être, alors prenez cela comme vous voulez.

Reno 911 Zoom Briefings

Et enfin, pour promouvoir le prochain renouveau de Quibi de la série humoristique Reno 911, la distribution s’est réunie pour les «briefings» Zoom qui peuvent être trouvés sur la page YouTube de Quibi. Découvrez le premier ci-dessus et le second ci-dessous.

