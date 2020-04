Passages de niveau! J Balvin et Úrsula Corbero ont joué comme ça et devant tout le monde

Le Colombien et l’Espagnol ont déclenché le rire de ceux qui l’ont vu. Quel passé!

31 mars 2020 22 h 22

J Balvin apparemment, il est un amoureux fou de la série Netflix «La casa de papel», il a lui-même voulu aller interviewer une des actrices de la célèbre série.

La très curieuse Colombienne a demandé à l’actrice Úrsula Corbero sur le nombre d’épisodes que cette troisième saison allait avoir et a été quelque peu déçue quand elle a déclaré qu’il n’y en aurait que huit. A partir de ce moment, les rires et les blagues ont commencé entre eux! Quelle proximité ils ont!

Les deux ont échangé des blagues au milieu du rire. Peu leur importait combien de personnes les voyaient au milieu du live! C’est plein d’esprit.

J Balvin Il est l’un des artistes les plus écoutés et reconnus du genre urbain, ce Colombien a définitivement franchi les frontières et sa musique a traversé les quatre coins du monde.

Pourrait-il y avoir plus qu’une amitié entre J Balvin y Ursula?

