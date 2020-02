Passe de saison Alamo Drafthouse maintenant dans tous les magasins Alamo – / Film

Attention, les gens ont la chance de vivre près d’un Alamo Drafthouse: le programme Alamo Drafthouse Season Pass est désormais disponible dans les 41 emplacements. Le programme d’abonnement permet aux cinéphiles un billet à prix régulier par jour, avec des réservations disponibles sept jours à l’avance. C’est un peu comme MoviePass, sauf que c’est mieux et qu’il existe toujours. Donc je suppose qu’à la réflexion, ce n’est pas du tout comme MoviePass.

Comment fonctionne le Season Pass Alamo Drafthouse? Je suis content que vous ayez posé la question, car j’ai les informations suivantes que je peux copier et coller directement pour vous:

L’Alamo Season Pass donne accès à la plus large sélection de films de l’industrie cinématographique, y compris les superproductions, les sorties indépendantes et d’art et essai et les projections de répertoires classiques. L’année dernière, les sites d’Alamo Drafthouse ont présenté plus de 2 100 titres différents, soit près du double de la deuxième place parmi les exposants. Les films récents qui ont été particulièrement populaires auprès des utilisateurs du Season Pass incluent BIRDS OF PROY, DOCTOR SLEEP, PARASITE, THE LODGE et COLOR OUT OF SPACE.

Le Season Pass est disponible pour une inscription instantanée et une utilisation immédiate à New York, San Francisco, Los Angeles, Austin, Denver, Phoenix, Raleigh, San Antonio, Kansas City, Yonkers, Springfield et New Braunfels. Dans certaines régions, les adhésions sont disponibles via une liste d’attente, mais tous les emplacements devraient être ouverts à tous dans les mois à venir.

Le Season Pass est intégré aux applications mobiles d’Alamo Drafthouse, il a donc tout pour lui aussi. C’est évidemment une excellente nouvelle pour les personnes qui vivent dans l’un des endroits mentionnés ci-dessus. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour moi, cher lecteur. Et voici la partie de l’histoire où je me plains qu’il n’y a pas de Drafthouse à des kilomètres et des kilomètres dans ma région – Philadelphie. Ce qui donne? J’exige des réponses. Je sais que Philadelphie n’a pas une scène de cinéma aussi grande que New York, mais allez – jetez-nous un os ici. Nous mourons. Quoi qu’il en soit, voici plus d’informations sur le Season Pass!

Les abonnements au Season Pass sont renouvelés mensuellement, sans engagement annuel. Le prix varie selon le lieu et correspond au prix moyen des billets de chaque établissement Alamo Drafthouse, avec des prix variant de 14,99 $ à 29,99 $ par mois dans les grandes villes comme Los Angeles et New York. L’adhésion fonctionne également pour les projections en 3D, 70 mm, Dolby Atmos et The Big Show premium grand format, avec un supplément de 1,99 $ par billet. Les membres accompagnés d’amis et de membres de la famille peuvent toujours acheter des billets supplémentaires à prix régulier en même temps, ou ils peuvent ajouter jusqu’à quatre sièges supplémentaires – similaires à «Plus Ones» – à leur abonnement mensuel Alamo Season Pass à un prix réduit.

Le Season Pass a été affiné pendant plus d’un an dans le but de «construire un programme durable permettant aux abonnés de voir autant de films que possible».

