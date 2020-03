passer de Netflix à HBO

‘The Ministry of Time’ est sans aucun doute l’une des séries RTVE les plus appréciées des téléspectateurs. En raison de son coût élevé, le renouvellement de la série pour une troisième saison a été diffusé pendant un certain temps jusqu’à ce que le réseau public parvienne à un accord avec Netflix. Avec l’arrivée de sa quatrième saison, dont la diffusion est attendue pour le printemps 2020 à La 1, il a été annoncé que la série abandonne la plateforme dirigée par Red Hastings pour rejoindre le catalogue de son grand concurrent, HBO.

Nacho Fresneda, Aura Garrido et Hugo Silva dans une scène de la troisième saison de ‘El Ministerio del Tiempo’

Ainsi, à partir du 1er avril, tous les épisodes qui composent les trois premières saisons de la série créée par Pablo et Javier Olivares seront disponibles sur la version espagnole de la plateforme. Les chapitres de la quatrième partie apparaîtront dans le catalogue HBO un jour après leur diffusion sur TVE, qui n’a pas encore confirmé la date de sortie du nouveau lot d’épisodes.

Retour de vieilles connaissances

L’une des grandes nouveautés de la quatrième saison est le retour d’un des personnages les plus aimés par les ministérielles. Rodolfo Sancho reviendra dans la peau de Julián Martínez, qui n’était pas présent lors de la troisième saison de la série primée. Amelia Folch, animée par Aura Garrido, rejoindra également le personnage régulier. Hugo Silva, Nacho Fresneda, Macarena García et Cayetana Guillén Cuervo continueront de former les patrouilles du ministère le plus connu du petit écran.

De nouveaux visages au ministère

Les agents réguliers auront le soutien d’une nouvelle collaboratrice, Carolina, qui sera interprétée par Manuela Vellés. Dans la nouvelle saison, les agents continueront d’avoir pour mission de sauvegarder l’histoire de l’Espagne et seront visités par des personnalités de l’histoire de l’Espagne telles que Felipe IV (Edu Soto), Picasso (Toni Zenet), Clara Campoamor (María Morales) ou Pedro Almodovar (Carlos Santos).

