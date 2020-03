‘Pathologic 2’ voit enfin ses débuts sur PlayStation 4 le 6 mars

Après son arrivée sur Xbox One en décembre, Pathologic 2 de Ice-Pick Lodge fera enfin ses débuts sur PlayStation 4 le 6 mars, grâce à tinyBuild.

Aucun mot sur les chapitres supplémentaires du jeu, qui a rencontré des difficultés financières, ce qui a entraîné la séparation du jeu par rapport à sa version d’origine. Actuellement, le premier DLC, The Marble Nest, est disponible sur Steam et sur Xbox One.

#Pathologic 2, le RPG d’horreur en monde ouvert révolutionnaire, arrive enfin sur PlayStation 4 la semaine prochaine, le 6 mars! pic.twitter.com/FqhbBSOWKa

– tinyBuild sur # PAXEast2020 (@tinyBuild) 29 février 2020