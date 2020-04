Pati Chapoy et Gloria Trevi, procès qui les a amenés devant les tribunaux

L’hôte Pati Chapoy et la chanteuse Gloria Trevi ont une relation pas très bonne et cela fait l’objet de controverses depuis de nombreuses années.Nous vous informerons donc de leur plus gros procès. les a amenés au tribunal.

Il y a plus de 20 ans, il les a amenés aux dernières conséquences en justice, et bien que quel était le problème vraiment inconnu il y avait pas mal de théories et de spéculations.

L’une des spéculations était que Gloria a refusé de signer un contrat d’exclusivité avec la télévision Tv Azteca, Pati, celui qui contrôlait la zone de divertissement, a déclenché plusieurs scandales à propos du chanteur.

Passer d’une fille rebelle à une icône de la musique pop Mexicain et largement accepté dans la communauté LGBT

De là, Trevi était lié à des ragots de connexions avec lui. crime organisé jusqu’à corruption et maltraitance des enfants, où même son représentant a été touché.

Grâce aux déclarations faites par Karina Yapor et Aline Hernández des années plus tard, Patilogró a mis fin à Trevi et il a fait tout ce scandale avec Trevi et Andrade.

Trevi et Andrade sont devenus détenu par les autorités mais Gloria a été libérée après deux ans et a continué sa carrière de chanteuse.

Mais malheureusement à 20 ans de tout, les différences persistent entre Chapoy et le chanteur depuis qu’ils sont allés au tribunal à plusieurs reprises pour diffamation.

En 2016, Gloria Trevi a averti qu’elle épuiserait tous les cas possibles et Je dépenserais des millions de dollars pour démontrer tout d’abord son innocence devant le peuple et surtout gagner le combat contre Chapoy, qui a précisé que ce n’est pas de la vengeance “juste la défense“

La dernière chose connue de cette affaire était qu’en 2018, la chanteuse a demandé un compensation pour 180 millions dollars à Pati Chapoy et le télévision où travaille le journaliste.

