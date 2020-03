Pati Chapoy quitte la quarantaine pour revenir sur le forum de Ventaneando | Instagram

Le journaliste et animateur mexicain Pati Chapoy était diffusion à domicile comme son compagnon Pedrito Sola car ce sont des personnes plus âgées mais apparemment tout a changé et forcé pour revenir au Ventaneando pour enregistrer le forum.

Il convient de mentionner que le virus Covid-19 a déjà affecté plusieurs célébrités et animateurs de télévision.

Apparemment, le spectacle n’avait pas la même qualité production qu’ils avaient quand ils étaient tous les deux sur le forum et ont dû être réintégrés cette semaine.

Ils ont attiré l’attention de Pati Chapoy, ils lui ont dit que le programme était en baisse de qualité, qu’ils n’avaient pas le rythme qu’il devrait être, qu’il ne fonctionnait pas étant à la maison, liés et ils lui ont ordonné de retourner travailler en studio, parce que le divertissement ne pouvait pas s’arrêter ” , a révélé Alejandro Zúñiga, à travers sa chaîne YouTube.

Pour des raisons évidentes, la décision qu’ils ont prise elle ne la rendait pas heureuse comme sa santé était en danger, il il a fait face à ses supérieurs parce qu’il a refusé de revenir sur le forum de Ventaneando et beaucoup pensaient que la décision avait été la sienne mais apparemment ce n’était pas le cas.

Pati n’a pas hésité à répondre à ses followers clarifier des doutes quant à la raison de leur retour dans les locaux de TV Azteca.

Parce que nous sommes en bonne santé et que nous devons travailler. Salutations », a répondu le journaliste.

Bien qu’ils soient revenus, tout semble indiquer qu’à la fin ils sont parvenus à un accord, car dans la transmission d’hier confirmé que depuis le jour Lundi 30, les transmissions depuis leur domicile recommenceront une fois de plus mis en quarantaine pour la prévention.

Pati Chapoy est actuellement Directeur de spectacles sur Televisión Azteca et compte plus de quatre décennies Dédié à l’industrie du divertissement au Mexique, en raison de la contingence des coronavirus, ils veulent d’abord que vous mainteniez votre santé.

