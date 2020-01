Patricia Navidad dit que le coronavirus a été créé par les industries sur Twitter | .

Patricia Christmas assurée dans Twitter ce coronavirus est une création de l’industrie pharmaceutique pour réduire et contrôler la population.

“Le #Coronavirus est un virus créé par les sociétés pharmaceutiques dans le cadre du plan de l’élite noire pour le contrôle de masse et réduction de la population.

“Le plan Kalergi” c’est une des formes de génocide pour créer des épidémies, des catastrophes naturelles et ainsi exterminer une grande partie de l’humanité “, écrit l’actrice.

Puisse la Lumière divine illuminer votre esprit et l’amour infini vibrer en connexion et en fréquence avec votre âme … ressuscitons de l’essence de notre être intérieur pour éveiller la conscience et ensemble étendre, évoluer et transformer l’extérieur. Week-end heureux et béni.❤️ pic.twitter.com/en75bV0WqJ

– (@ ANPNL05)

17 janvier 2020

La publication de la chanteuse a également généré une division des opinions, car il y a ceux qui disent que les informations partagées par Noël sont incorrectes, alors qu’il y a celles soutenir sa théorie.

“Méditez, fou”, a répondu l’utilisateur @ D0Andres.

“Vos théories sont très folles, mais il y a toujours quelque chose de sombre dans les épidémies”, a partagé @ _cam78.

“Ce ne sont que des affaires. Dans quelques jours, un pharmacien aura un remède miracle”, a écrit @ jr_mickey325.

Cependant la controverse qui est sorti après ce commentaire, beaucoup de gens croient en la possibilité que cette théorie ne soit pas si farfelue, même des voyants comme Deseret tavares ont affirmé cette hypothèse.

“Un très grave problème de santé en Asie qui va devenir incontrôlable et qui va dévaluer beaucoup de choses … ce sera un très gros fardeau pour le monde, ils vont essayer de le maîtriser … ça va allez dans des endroits proches “, a expliqué le clairvoyant.

Après l’accomplissement de sa prédiction et l’augmentation de la préoccupation Pour ce problème de santé, la voyante a accepté de lire ses lettres pour en révéler plus et a commencé à révéler si c’était le résultat de la main de l’homme “Voyons d’où vient ce virus s’il s’agit d’une guerre biologique”.

Lire aussi: Le coronavirus a été créé: Deseret Tavares a prédit l’urgence sanitaire

Grâce aux vaccins, ils cherchent à nous contrôler, à devenir des êtres faibles et manipulables pour mieux exercer le rôle d’esclaves et en même temps, nous sommes vulnérables à tout virus ou épidémie créé par eux, #CoronaVirus comme méthode de réduction de la population et des entreprises.

–

30 janvier 2020

