Patricia Peñaloza: Route sonore

Avec l’urgence sanitaire que connaît la planète, la musique traverse une crise difficile qui frappe la grande industrie, les musiciens indépendants et le public qui aime les concerts live, au moins dans les deux prochains mois (peut-être un peu plus) Elles ne peuvent pas être réalisées car, comme on le sait, le but est d’éviter des contagions massives. Pour contourner cette pierre d’achoppement, qui n’est pas une mince affaire puisque les musiciens vivent avant tout de leurs actes live, il a fallu utiliser la technologie pour avancer. .