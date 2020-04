Adaptez-vous ou mourez, dans cette quarantaine, l’option musicale de profiter de spectacles en direct reste le réseau, et de différents fronts, national et international, les musiciens et l’industrie font ce qu’ils peuvent; sans le même impact que le live, bien sûr, mais comme une lumière allumée qui nous rappelle que nous continuons ici, en communauté, musiciens et public, chacun chez eux. .