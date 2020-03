Patricia Peñaloza: Route sonore

Tout comme en 2001, le festival ibéro-américain de culture musicale Vive Latino a été marqué par les attaques contre les tours jumelles, pour lesquelles il a été reporté, celle de 2020 restera dans les mémoires comme l’édition marquée par la pandémie de coronavirus, bien qu’elle n’ait pas été suspendue. Aussi pour avoir été la dernière réunion du genre à Mexico avant que des activités massives ne s’arrêtent pendant plusieurs mois, scellant ainsi un événement mondial sans précédent qui laisse de nombreux pays sans leurs célébrations musicales les plus célèbres, en plus de coup économique que cela implique pour les musiciens et l’industrie du spectacle. .