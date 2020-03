Patricio Borguetti a également contracté un coronavirus

Un jour après le chauffeur Odalys Ramírez a confirmé qu’il avait testé positif pour coronavirus, votre partenaire Patrick Borguetti il a subi le même test pour répondre à ses doutes.

L’acteur a partagé sur les réseaux sociaux qu’après avoir appris qu’Odalys avait contracté le virus Covid-19Il a également décidé de se soumettre au test, aujourd’hui il a reçu les résultats et ils sont positifs.

Voici mon test de la covid19. Non, ce n’est pas une imposture. Malheureusement, c’est réel. Croyez-moi, je n’ai pas besoin d’attirer l’attention. Je reçois suffisamment d’attention de la part des personnes que j’aime! Je préfère ne PAS avoir Covid que l’avoir. Je ne me sens pas coupable de tomber malade. Je ne blâme pas non plus quiconque m’a infecté, que ce soit à Madrid ou ailleurs. Il n’est plus pertinent pour moi maintenant qui a infecté qui. L’important est d’avancer ensemble et d’essayer d’empêcher plus de gens de l’obtenir. Surtout les personnes présentant un facteur de risque plus élevé. Si j’ai continué à travailler, c’est parce que je n’ai pas eu, et je n’ai pas encore, un seul symptôme de ceux qui sont gérés, ou quoi que ce soit. Je veux essayer d’apporter de bonnes nouvelles pour qu’il n’y ait pas de panique, mes symptômes sont nuls et ceux d’Oda sont légers, un peu de toux et d’essoufflement…. Nous avons eu une grippe beaucoup plus forte que cela. Nos enfants vont bien. Aucun ne présente de symptômes et est isolé. Heureusement, une personne nous aide à prendre soin d’eux car nous ne pouvons pas être en contact avec eux. Ni Oda ni moi ne pouvons avoir de contact même si nous avons tous les deux le virus. Chacun est isolé. C’est la chose la plus difficile de commencer cette quarantaine. Mais sortons de ça. Aucune crainte, mais en prenant toutes les précautions pour qu’il ne parte pas d’ici. Nous avons fait tout ce que nous devions faire et nous continuerons à respecter les instructions des autorités sanitaires. Haters, s’il vous plaît, allez ailleurs…. Je ne veux pas avoir à utiliser l’énergie pour faire face à toi, j’en ai besoin pour sortir de ça avec ma famille. Aux autres, à ceux qui comptent vraiment, à ceux qui ont envoyé des messages aussi beaux et positifs, je vous remercie de l’âme, ils sont un baume en ces temps difficiles et je continuerai à vous informer ici pour que vous preniez soin de vous, mais pour que cette chose horrible s’en aille. appelé la peur. Nous pouvons mener cette bataille. Ce virus ne va pas nous battre !! Je t’aime !!! Canard #coronavirus

Étonnamment, Patricio Borguetti n’a pas eu un seul symptôme, il explique également que pour les jours qui se sont écoulés, il n’aurait pas pu le contracter lors de sa récente visite en Espagne, mais qu’il l’a attrapé au Mexique.

Pendant ce temps, Odalys reste en quarantaine pour ne pas exposer plus de monde.

Ce vendredi matin, ni elle ni la journaliste Paola Rojas n’ont assisté à l’émission Al Aire.

Santino également en quarantaine

D’autre part, l’actrice Grettell Valdez est préoccupée par la santé de Pato Borguetti, car nous nous souvenons que son ex-partenaire est le père de son fils Santino, qu’il visite fréquemment.

Bonne nouvelle, les garçons vont bien! Même si c’est à travers du verre, mon âme est heureuse de bien les voir! Je demande à Dieu de vous protéger à chaque minute!

Grettell a enregistré une vidéo sur ses réseaux sociaux pour demander aux gens de suivre les mesures d’hygiène et les restrictions, elle sera donc loin de Santino, qui a été mis en quarantaine.

Merci d’avoir regardé je t’aime

