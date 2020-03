– Patricio Borguetti et Odalys Ramírez testés positifs pour COVID-19

Odalys Ramírez, Patricio Borguetti

Erreur de base de données WordPress: [Can’t find FULLTEXT index matching the column list]

SELECT DISTINCT wp_posts.ID, wp_posts.post_date FROM wp_posts OERE 1 = 1 ET MATCH (post_title) AGAINST (‘Patricio Borguetti et Odalys Ramírez testent positifs pour COVID-19’) ET wp_posts.post_date = ‘2020-03-19 13:21 : 39 ‘AND wp_posts.post_status IN (‘ publish ‘,’ inherit ‘) AND wp_posts.ID! = 92413 AND wp_posts.ID NOT IN (22849) AND wp_posts.post_type IN (‘ post ‘) LIMIT 0, 24

L’Argentin précise qu’il se sent très bien, jusqu’à présent. Son épouse Oldalys Ramírez a été la première à être diagnostiquée.

Patricio Borguetti a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19, mais précise qu’il se sent très bien jusqu’à présent. Son épouse Oldalys Ramírez a été la première à être diagnostiquée.

L’animateur du programme ga Venga la Alegría ’a révélé sa situation de santé à travers une vidéo:« Covid-19 a également été testé positif pour moi. C’était ce que nous attendions. Je me sens parfaitement bien, je n’ai aucun symptôme, ni fièvre, ni toux, ni essoufflement ».

Il y a quelques jours, Odalys, sa femme a été diagnostiquée avec ce virus, donc le résultat de Borguetti n’a pas été une surprise, et il a envoyé un message positif et encourageant pour surmonter cette urgence sanitaire. Comme cela devrait être la bonne chose, Patricio restera à la maison jusqu’à la fin de la crise de contagion, et même avec sa famille, il gardera également une distance recommandée.

Erreur de base de données WordPress: [Can’t find FULLTEXT index matching the column list]

SELECT DISTINCT wp_posts.ID, wp_posts.post_date FROM wp_posts OERE 1 = 1 ET MATCH (post_title) AGAINST (‘Patricio Borguetti et Odalys Ramírez testent positifs pour COVID-19’) ET wp_posts.post_date = ‘2020-03-19 13:21 : 39 ‘AND wp_posts.post_status IN (‘ publish ‘,’ inherit ‘) AND wp_posts.ID! = 92413 AND wp_posts.ID NOT IN (22849) AND wp_posts.post_type IN (‘ post ‘) LIMIT 0, 24