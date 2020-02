Patrick Beverley détruit Jimmy Butler après avoir subi des blessures

Beverley est tout au sujet de la conversation trash.



Patrick Beverley est connu comme le locuteur de poubelle le plus vocal de toute la ligue malgré la mise en place d’un triple single sur la feuille de match. Il pourrait obtenir 40 points sur sa tête et il aurait encore quelque chose à dire sur votre performance. C’est pourquoi ses coéquipiers l’aiment et ses adversaires le détestent. Hier soir, Beverley a mis ses talents à profit alors que les Clippers de Los Angeles décimaient le Miami Heat par un score de 128-111.

La superstar de la chaleur Jimmy Butler a fini par quitter le match plus tôt avec une entorse à l’épaule et a fini le match avec seulement 11 points. Beverley en a profité pour clowner Butler sur Twitter où il l’a traité de “souris d’église” qui ne pouvait pas sauvegarder sa propre pièce.

Il reste à voir comment Butler va répondre à Beverley. Il y a de fortes chances qu’il l’ignore, surtout si l’on considère que Beverley a marqué un miraculeux cinq points. Avec sa dernière blessure à l’esprit, nous sommes sûrs que Butler a beaucoup plus de choses à se soucier en ce moment. Sans Butler, le Heat pourrait être en grande difficulté et il voudra revenir dans l’alignement dès que possible.

Quant à Beverley, c’est le type d’énergie que nous verrons de lui tout au long de la saison et jusque dans les séries éliminatoires.

.