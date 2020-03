Patrick Beverley dit que garder Lebron James n’est “pas un défi”

Patrick Beverley de Clippers est confiant dans ses capacités à défendre Lebron James.



Le gardien des Los Angeles Clippers, Patrick Beverley, affirme que garder Lebron James est un jeu d’enfant. Plus tôt dans la journée (8 mars), les Clippers se sont affrontés contre les Lakers et ont chuté face aux 16 champions de la NBA 112-103. La série de saisons entre les deux est désormais de 2-1, les Clippers étant actuellement en tête. Cependant, Lebron James et les Lakers se sont affirmés aujourd’hui en forçant les Clippers au nouveau look à rester défensifs tout au long du match d’exhibition de 48 minutes. Malheureusement pour les Clippers, James était presque impossible à contenir alors qu’il a marqué un total de 28 points, 9 passes décisives et 7 rebonds en 35 minutes d’action.

Jayne Kamin-Oncea / .

Au cours de l’interview d’après-match de Beverley, un journaliste présent a demandé au garde 6’1 quels étaient les défis pour le futur Hall of Famer auquel il a répondu instantanément, “pas de défi”. L’intervieweur a tenté de poser une autre question à laquelle Beverley l’a interrompu en se répétant en déclarant «pas de défi». Dans une troisième tentative pour reformuler la question, le journaliste a de nouveau demandé à Beverley de garder Lebron James alors qu’il répondait: “ce n’est pas difficile du tout (garder James)”.

Dans le passé, Beverley a réussi à garder Lebron James en exécutant un bloc décisif contre l’attaquant de 6’8 au quatrième quart de la journée de Noël en prime time plus tôt cette saison. Mais, cette fois-ci, James et les Lakers ont eu le dernier mot contre les Clippers qui se sont imposés pour remporter le match sur le tronçon de leur match dimanche après-midi.

À l’approche des séries éliminatoires, une série Clippers-Lakers peut être le facteur décisif qui sera couronné champion NBA de cette année. Espérons que Patrick Beverley et ses coéquipiers de Clipper puissent rester en bonne santé pour offrir aux fans de basket-ball des moments sportifs de haute qualité qui resteront dans l’histoire.

Découvrez les faits saillants du match des Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers d’aujourd’hui dans la vidéo ci-dessous.

.