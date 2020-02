Patrick Dempsey jouera dans un nouveau pilote CBS

Ways & Means: Patrick Dempsey dans le nouveau pilote CBS

Selon TVLine, CBS a officiellement donné une commande pilote au drame politique intitulé Voies et moyens avec L’anatomie de Grey alun Patrick Dempsey attaché pour le rôle principal. Si le pilote réussit à passer une commande en série, ce projet serait le premier grand retour télévisé de Dempsey après près de 5 ans depuis sa dernière apparition en tant que Derek Shepherd dans le drame médical de longue date d’ABC en 2015.

Voies et moyens suivra le caractère de Dempsey en tant que puissant leader du Congrès qui, après avoir perdu confiance en la politique, se retrouve à travailler secrètement avec une jeune députée idéaliste du parti adverse pour renverser le système désespérément embourbé qu’il a aidé à créer. Ensemble, ils tenteront de sauver la politique américaine (à condition de ne pas se faire prendre).

La série sera écrite et produite par Ed Redlich et Mike Murphy. Dempsey, Denise Di Novi de PatMa Productions, Tom Lassally de 3 Arts Entertainment, Joannie Burstein et l’ancienne présidente de CBS Nina Tassler sont également des producteurs exécutifs.

Dempsey est surtout connu pour incarner le rôle emblématique du Dr Derek Shepherd dans Shonda Rhimes » L’anatomie de Grey ce qui lui avait valu deux nominations aux Golden Globe du meilleur acteur de la série télévisée. Ses crédits de films notables incluent: Impossible de m’acheter de l’amour, Sweet Home Alabama, Enchanté, Écrivains de la liberté, et Bébé de Bridget Jones.