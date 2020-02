Patrick Dempsey revient dans «Ways & Means» – CBS Political Drama Pilot

Cinq ans après avoir vérifié sur Grey’s Anatomy d’ABC, Patrick Dempsey envisage un retour à la télévision dans un autre drame d’une heure – cette fois à CBS.

TVLine a appris que Dempsey a été choisi pour jouer dans Ways & Means (fka The Whip), un drame à thème politique de Without a Trace EP Ed Redlich qui vient de marquer une commande de pilote CBS. La série potentielle trouve l’ancien McDreamy jouant un puissant leader du Congrès qui, après avoir perdu confiance en la politique, se retrouve à travailler secrètement avec une jeune députée idéaliste du parti adverse pour renverser le système désespérément embourbé qu’il a aidé à créer. Ensemble, ils tenteront de sauver la politique américaine (à condition de ne pas se faire prendre).

Redlich co-écrit le scénario avec le célèbre consultant politique du GOP, Mike Murphy, et le duo servira d’EP aux côtés de Denise Di Novi, Tom Lassally et de l’ancienne présidente de CBS Nina Tassler. Joannie Burstein est co-EP.

Si Ways & Means était choisi pour la série, ce serait le premier concert de série à temps plein de Dempsey depuis sa sortie de Grey’s en mars 2015 après 11 ans; son personnage préféré des fans a été tué dans un accident de voiture.

“Cela avait été assez long”, a-t-il déclaré plus tard au sujet de la sortie de Grey. «Il était temps pour moi de passer à autre chose et à d’autres intérêts. J’aurais probablement dû passer quelques années plus tôt. Je suis resté un peu plus longtemps que je n’aurais dû. »

Dempsey est brièvement revenu au petit écran en 2018 dans la série limitée en 10 parties Epix The Truth About the Harry Quebert Affair.

Le guide pilote complet 2020-21 de TVLine a été mis à jour pour inclure les méthodes et moyens de Dempsey.

