Patrick Mahomes et Brittany Matthews ramènent leur célébration du Super Bowl à Kansas City

Patrick Mahomes et Brittany Matthews s’imprègnent de chaque instant après un défilé sauvage de victoire du Super Bowl à Kansas City. Après avoir vaincu les 49ers de San Francisco et remporté le premier Super Bowl en 50 ans pour les Chiefs de Kansas City, Mahomes et Matthews sont arrivés au défilé pour célébrer la victoire historique de manière spectaculaire – et les fans ont adoré chaque minute.

Joueur par excellence du Super Bowl Patrick Mahomes | David Eulitt / .

Matthews porte la célébration sur les réseaux sociaux

Mercredi, Mahomes et Matthews se sont présentés à Kansas City pour

le défilé de victoire très attendu. Des milliers de fans des Chiefs se sont présentés

l’événement, malgré une journée froide et venteuse.

Après la fin de l’événement, Matthews a partagé une photo adorable d’elle et Patrick Mahomes en train de s’embrasser pendant l’événement. La photo montre le couple debout sur une plate-forme bombardée de confettis à Union Station et partageant un moment intime devant la foule.

Matthews a posté la photo quelques jours après avoir partagé une photo d’elle

et Mahomes à Disney World. La paire a posé aux côtés de Mickey et Minnie Mouse

au parc, quelque chose qui a été une tradition pour gagner des quarts après

le Super Bowl.

Mahomes a aidé à mener les Chiefs à un championnat avec deux

passes de touché, un touché précipité et près de 300 verges par la passe. le

la dernière fois, les Chiefs ont remporté une victoire comme celle-là, c’était bien en arrière dans le Super Bowl IV.

Patrick Mahomes et Brittany Matthews sont rejoints par Travis Kelce

Mahomes et Matthews n’étaient pas seuls alors qu’ils traversaient Kansas City. Un des meilleurs amis du quart-arrière, Travis Kelce, était également sur le flotteur, avec sa partenaire, Kayla Nicole.

Selon NY

Après, les couples ont chanté «We Are the Champions»

voyagé dans les rues de Kansas City. Une fois le défilé terminé, Kelce

petite amie a posté qu’elle promet d’arrêter de boire.

Pour célébrer le grand match, Kelce a offert à chacun de ses

coéquipiers une bouteille de Crown Royal, avec un sac personnalisé.

«J’adore littéralement cette équipe. Je voulais faire quelque chose

spécial pour les remercier d’avoir ramené le trophée à la maison, c’est pourquoi j’ai

à tous une bouteille de la très rare Crown Royal XR pour célébrer », a déclaré Kelce.

“Nous nous sommes battus. Il est maintenant temps de faire la fête. “

Matthews a ensuite partagé quelques photos sur son histoire Instagram, y compris

une photo d’elle et de Patrick Mahomes se blottissant sur un canapé. Elle a également publié

des photos d’elle et de Nicole, qui semblaient toutes deux s’amuser lors du défilé.

En plus de regarder les joueurs saluer les fans, Post Malone vient de se présenter pour son concert au Sprint Center sous un maillot Mahomes.

Mahomes lance la passe au ventilateur

À un moment donné du défilé, Mahomes a lancé une passe à la foule des

badauds en haut du char du défilé. Le football a navigué dans les airs

avant de rebondir et d’être attrapé par un fan chanceux.

Mais dans une vidéo montrant la passe, il y avait un autre fan qui

a tenté d’attraper le ballon avant de courir tête la première dans un parcmètre.

Le clip a été partagé sur les réseaux sociaux, ce qui a incité Patrick Mahomes

pour demander si le ventilateur allait bien. Nous n’avons aucune idée si le gars a été blessé dans la pièce,

mais cela a laissé les fans craquer sur les réseaux sociaux.

Nous pouvons seulement espérer que le pauvre gars va bien, mais au moins il a obtenu un

un cri spécial de la part de Mahomes. Ça, et on s’en souviendra toujours

par Chiefs Kingdom.

Mahomes se dirige-t-il vers la NBA?

Alors que Mahomes et Matthews attendent probablement avec impatience la

intersaison, on a beaucoup parlé des compétences de Mahomes au basket

tribunal.

L’année dernière, une vidéo est apparue de Patrick Mahomes jouant à un match de basket-ball, qui a prouvé qu’il aurait pu aller assez loin dans le sport. Après avoir remporté un titre de joueur par excellence de la NFL et un joueur par excellence du Super Bowl, Mahomes a récemment partagé un post sur Twitter à propos de son retrait du jeu NBA All-Star.

“Où est mon invitation”, a écrit Mahomes à côté d’une photo de

le NBA All-Star Celebrity Game.

Certaines des célébrités en compétition dans le jeu de cette année incluent

comme Chance the Rapper, Common, Hannibal Buress, Jon Batiste et Quentin

Richardson. Mahomes voulait clairement une invitation au jeu, mais nous sommes assez

le directeur général des Chiefs, Brett Veach, aurait opposé son veto.

Cela dit, beaucoup de fans aimeraient voir Patrick Mahomes

participer au All-Star Celebrity Game, qui n’est généralement pas pris au sérieux.