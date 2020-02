Patrick Mahomes passe à Disney World, aux cartes 3D des parcs Disney et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Le champion du Super Bowl LIV se rend à Disney.

Regardez les versions 3D des parcs Disney via Apple Maps.

Et plus!

S’il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c’est que je suis un fan de longue date des Buffalo Bills. (Arrête de rire.) S’il y a une deuxième chose que tu dois savoir sur moi, c’est que je suis un fan de longue date des Mets de New York. (J’ai dit d’arrêter de rire.) Qu’est-ce que ces équipes ont à voir avec les parcs à thème? Eh bien, avec la conclusion du Super Bowl LIV, le quart-arrière des Kansas City Chiefs qui a mené l’équipe à la victoire, Patrick Mahomes, a bien sûr visité Walt Disney World le lendemain de sa victoire. Mahomes est le fils de l’ancien Pat Pat Mahomes, et les Chiefs ont remporté leur tout premier Super Bowl (en tant que fan de longue date des Bills, je ne peux m’empêcher d’être heureux pour une autre équipe avec une longue séquence de défaites). Quoi qu’il en soit, bon pour Mahomes et les chefs, et pour Disney de présenter un grand gagnant si peu de temps après le Big Game.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous aimez les parcs à thème Disney, vous avez de la chance. Assurez-vous de mettre à jour votre application Apple Maps, car une fois que vous l’avez fait, vous trouverez des versions 3D plus détaillées de la plupart des principaux monuments de Walt Disney World et de Disneyland. Il n’est pas encore arrivé de trouver des versions colorisées de choses comme le château de Cendrillon au Magic Kingdom, mais vous trouverez beaucoup plus de détails dans les parcs lorsque vous les regardez sur les cartes. Bien sûr, vous pouvez marcher dans Main Street, États-Unis via Google Maps. Peut-être que ce sera dans la prochaine mise à jour iOS.

Aussi dur que cela puisse paraître, nous sommes à moins d’un mois de l’arrivée d’une nouvelle attraction dans les studios hollywoodiens de Disney. Non, ce ne sera pas dans Star Wars: Galaxy’s Edge. Je parle de Mickey et Minnie’s Runaway Railway, qui est maintenant arrivé au point où les Cast Members sont formés à la façon de faire fonctionner cette nouvelle aventure sauvage. Jetez un œil à la vidéo ci-dessus pour voir comment les Cast Members se préparent pour l’arrivée des deux souris les plus célèbres du monde, et soyez un peu plus excité pour cette nouvelle attraction.

Tokyo Disneyland passe par quelques mises à jour majeures, comme récemment discuté ici. Alors que le parc Tokyo DisneySea prend un peu plus de temps pour achever son expansion Fantasy Springs, les clients peuvent s’attendre à payer un peu plus pour assister au parc. À partir d’avril, le prix des billets augmente d’environ 9%, passant de 7 500 yens à 8 200 yens. Les laissez-passer annuels augmentent également dans le prix; la bonne nouvelle est que l’augmentation des prix ne concerne que les adultes. Le prix des billets pour les enfants restera le même. Au cas où vous vous demandez ce qui aurait pu conduire à l’augmentation du prix du billet, les revenus ont baissé de quelques pour cent. C’est vraiment de ta faute. (Pas vraiment.)

Mais nous allons terminer la chronique d’aujourd’hui sur une note optimiste pour Walt Disney World. Le nouveau président du complexe d’Orlando, Josh D’Amaro, a récemment annoncé que Disney investira des millions de dollars dans des choses que vous et moi ne verrons jamais: des salles de repos mises à jour, de meilleurs plans de restauration, etc. Vous pouvez vous en plaindre, car c’est le genre d’impact qui ne sera jamais tangible pour l’observateur extérieur, mais c’est ce genre d’investissement qui m’encourage. Walt Disney World, comme ses autres complexes hôteliers, ne peut pas bien fonctionner sans des Cast Members dédiés. Ils méritent largement un meilleur environnement de travail qu’aujourd’hui. Bien pour toi, Josh. (Vous faites fièrement notre prénom.)

Articles sympas du Web: