Patrick Melrose saison 2 est un no-go pour Amazon Prime Video – voici pourquoi! – HITC

Benedict Cumberbatch est un homme aux multiples visages. Il pourrait facilement jouer n’importe qui à qui il pense.

En 2018, Sky Atlantic a diffusé la série en cinq parties avec l’acteur principal Benedict Cumberbatch. Le drame a été diffusé sur Showtime aux États-Unis.

La star de Doctor Strange Benedict joue le rôle principal de Patrick Melrose. L’acteur a également produit la série.

Cela fait presque deux ans depuis la sortie de la première saison. Cependant, l’émission ne sera pas renouvelée pour une deuxième série.

Voyons pourquoi.

Patrick Melrose: De quoi s’agit-il?

Le spectacle suit son personnage principal – le riche anglais Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch).

Mais derrière sa fortune et son image riche, il a des dépendances et des démons noirs qui viennent d’une enfance abusive.

Le personnage se lance dans un voyage de rédemption pour tenter de se libérer des mauvaises habitudes et des compulsions. Le spectacle voit Patrick Melrose naviguer sa vie à travers le sud de la France à New York et Londres.

Pourquoi ne sera-t-il pas une saison 2 de Patrick Melrose?

Patrick Melrose était une série unique en cinq parties.

La première saison a été adaptée des cinq romans semi-autobiographiques de l’écrivain et journaliste Edward St Aubyn.

La saison 1 de Patrick Melrose a couvert le scénario et les personnages représentés dans les livres. Par conséquent, le spectacle a été produit en série limitée uniquement car il est basé sur ces cinq romans.

Patrick Melrose: avis

La série Benedict Cumberbatch a reçu des critiques élogieuses depuis sa sortie initiale en 2018.

Il a actuellement une note de 90% sur les tomates pourries. En 2019, The Guardian a placé l’émission dans sa liste des 100 meilleures émissions de télévision du 21e siècle.

Comment pouvez-vous regarder la saison 1 de Patrick Melrose?

En ce moment, vous pouvez regarder Patrick Melrose sur Amazon.

Vous pouvez diffuser les cinq épisodes sur le service vidéo pour seulement 10 £.

