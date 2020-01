Patrick Stewart a parlé avec Kevin Feige des X-Men du MCU

Patrick Stewart a révélé qu’il avait eu des conversations avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à propos de la franchise X-Men.

Après que Disney a acquis le cinéma et la télévision de 21st Century Fox, le contrôle de la franchise X-Men est tombé sous la direction du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Avec la sortie de Dark Phoenix marquant effectivement la fin de la principale série de films X-Men, les fans se tournent maintenant vers ce que Kevin Feige aurait pu planifier pour la franchise.

Lors d’une interview avec Digital Spy, Patrick Stewart a déclaré qu’il avait rencontré Kevin Feige pour une conversation qui comprenait des sujets tels que Charles Xavier et la série de films X-Men. Cependant, Patrick Stewart a apparemment abattu la possibilité de rejouer le professeur X sur la base des événements de Logan:

«J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu une conversation très longue. Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier. […] Voici le problème… Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à monter dans ce fauteuil roulant une fois de plus et être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela. »

Patrick Stewart a rappelé sa réaction émotionnelle à la mort du professeur X et les derniers instants de Logan, notant que l’une des raisons pour lesquelles il avait une réponse si puissante à son dernier film X-Men était parce qu’il faisait ses adieux à son époque en tant que héros bien-aimé:

«Nous avons été touchés par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Nous avons été émus par le film. Mais nous avons également pris la décision de dire au revoir à nos personnages. En ce sens, ce n’était pas seulement la mort de ces deux hommes dans la franchise, mais c’était aussi un adieu à notre part dans eux. “

Seriez-vous intéressé à voir Patrick Stewart jouer un rôle dans les films X-Men de Kevin Feige? Que pensez-vous que Kevin Feige a prévu pour les X-Men? Faites-nous part de votre opinion sur les plans X-Men de Kevin Feige ci-dessous!

Kevin Feige a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors de la présentation Comic-Con 2019 de Marvel Studios à San Diego. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre qui remplacera Patrick Stewart en tant que Charles Xavier / Professeur X. Heureusement, les fans peuvent revoir la dernière sortie de Patrick Stewart comme Charles Xavier dans Logan de James Mangold.

Dans un avenir proche, un Logan fatigué prend soin d’un professeur X malade dans une cachette à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan de se cacher du monde et de son héritage sont interrompues lorsqu’un jeune mutant arrive, poursuivi par des forces obscures.

Réalisé par James Mangold, Logan met en vedette Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez et Boyd Holbrook.

Logan est désormais disponible sur Digital HD, Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Digital Spy

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC