Patrick Stewart aurait pu reprendre le professeur Xavier dans le MCU si ce n’était pas pour ça

Alors que Fox a commis quelques erreurs lourdes lorsque les X-Men étaient sous la responsabilité du studio (personne ne peut oublier The Last Stand), le casting de Patrick Stewart en tant que professeur Xavier n’en faisait pas partie. Stewart, dépeignant le personnage dans différents versements pendant plus d’une décennie, a fusionné avec le mutant. Stewart a affronté le directeur sagace et omniscient de la Xavier’s School for Gifted Youngsters, s’enfonçant facilement dans le personnage. Et, maintenant que la fusion Fox / Disney a placé les mutants à leur juste place – sous le soin méticuleux de Kevin Feige – les fans anticipent le retour de Xavier. Cependant, Stewart reviendra-t-il pour jouer le personnage dans l’univers cinématographique Marvel?

Sir Patrick Stewart | Jack Taylor / .

Lors d’une récente interview avec DigitalSpy, Patrick Stewart a révélé qu’il avait rencontré Kevin Feige il y a quelques mois, notant qu’ils avaient «de très longues conversations… et qu’il y a eu des mouvements et des suggestions qui incluent le professeur Xavier». Et bien que voyant Stewart revenir au rôle qu’il a si magnifiquement joué serait le rêve d’un fan devenu réalité, il semble avoir raccroché son chapeau en ce qui concerne les X-Men. Mais pourquoi?

Patrick Stewart parle de «Logan» et de la fin d’un chapitre

Dans Logan – avertissement de spoiler si vous n’avez pas encore vu cette œuvre d’art cinématographique – les scénaristes fournissent respectivement les dénouements narratifs de Xavier et Wolverine de Patrick Stewart et Hugh Jackman. Stewart a expliqué qu’il savait qu’il disait au revoir au personnage – à quelque chose qui l’avait défini pendant tant d’années en regardant le film.

Stewart a expliqué pourquoi Logan empêcherait son retour. Il a déclaré:

Voici le problème… Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à monter dans ce fauteuil roulant une fois de plus et être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela.

Stewart a ensuite expliqué le voyage émotionnel lié à la création et à la visualisation du dernier épisode. Logan – le récit en jeu et son existence même – a été marqué par des conclusions. Pas de maybes. Plus de possibilités. La fin. Stewart a déclaré:

Voici une petite anecdote. La première fois que Hugh [Jackman] et j’ai vu le film en public au Festival du film de Berlin, où le film a été présenté en première. Peu de temps après la scène de la mort de Xavier, je me suis retrouvé très ému mais je devais me tenir parce que nous étions assis au milieu de ce cinéma… Hugh m’a pris la main, et nous nous sommes tenus la main pendant les sept ou huit dernières minutes de la film parce qu’il y avait tellement de choses qui nous bouleversaient… Nous avons été touchés par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Nous avons été émus par le film. Mais nous avons également pris la décision de dire au revoir à nos personnages.

En observant cette conclusion cruciale, Patrick Stewart a réalisé que son temps en tant que professeur X se terminait avec Logan; le film était marqué par la finalité, et revenir au personnage tacherait l’héritage laissé par Logan.