Patrick Stewart dans le MCU? Ne comptez pas là-dessus – / Film

Tôt ou tard, les X-Men trouveront leur place dans le MCU. Cela ne se produira peut-être pas avant un certain temps, mais c’est inévitable maintenant que Disney possède Fox (désolé, créez ces studios du 20e siècle). Mais comment Marvel abordera-t-il cela? Vont-ils ramener des acteurs familiers des films X-Men passés ou refondre à partir de zéro? Nous avons une idée de ce qui se passe dans les coulisses grâce à Patrick Stewart, qui a joué le professeur Charles Xavier dans plusieurs X-films. Selon Stewart, il a eu une réunion avec le président de Marvel Studios Kevin Feige, et le sujet du professeur X est venu. Mais ne vous excitez pas trop – Stewart dit qu’il ne va pas reprendre le rôle.

Patrick Stewart a toujours semblé être le choix de prédilection pour jouer le professeur X, et c’est exactement ce qui s’est produit lorsque Hollywood s’est finalement mis à faire un film X-Men en direct. Stewart a joué le rôle dans six films, couronnant les choses avec Logan, où le professeur X a rencontré sa disparition dans une scène émotionnelle. Et c’est à cause de ce dernier moment dans Logan qu’il est peu probable que Stewart reprenne le rôle.

S’adressant à Digital Spy, Stewart a révélé qu’il avait récemment rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le sujet du professeur X a été abordé:

«J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations. Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier. »

Mais avant que quiconque, où que ce soit, ne puisse espérer, Stewart a abattu toute chance de reprendre le rôle: «Voici le problème… Si nous n’avions pas créé Logan, alors oui, je serais probablement prêt à monter dans ce fauteuil roulant encore une fois temps et être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela. »

Que Feige envisage sérieusement ou non de reprendre le rôle de Stewart reste en question – il aurait pu simplement rencontrer Stewart par courtoisie. Il y a aussi le fait que Stewart n’est pas le seul professeur X en action réelle. James McAvoy joue la version la plus jeune du personnage depuis X-Men: First Class. Pour l’instant, l’avenir des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel reste en suspens, mais nous pouvons au moins exclure la possibilité de Patrick Stewart dans le MCU.

A moins qu’il ne change d’avis…

