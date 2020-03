Patrick Stewart de Picard retrouve une autre star de TNG sur une nouvelle photo

Autant il ne s’agit pas d’un seul grand festival de nostalgie, Star Trek: Picard a ramené de nombreuses stars du passé de la franchise au cours de sa première saison à ce jour. C’est pourquoi les quelques grands acteurs de la prochaine génération qui ne sont pas encore revenus se distinguent par leur absence. LeVar Burton est parmi eux, les fans gardant les doigts croisés que Geordi La Forge pourrait être sur le point de rencontrer son ancien capitaine à nouveau dans l’émission.

Nous n’avons toujours aucune confirmation que cela se produit, mais la bonne nouvelle est que Sir Patrick Stewart a rencontré son ancienne co-star Burton lors d’un événement récent. Ce dernier acteur a partagé le cliché de tous les deux, tous deux élégants dans des costumes pointus, sur ses pages de médias sociaux. “Ce sont les moments pour lesquels je vis …”, a écrit Burton dans sa légende. Et ce sont aussi les publications pour lesquelles les fans vivent.

Bien que La Forge n’ait pas encore fait son retour après Star Trek: Nemesis en 2002, nous savons en quelque sorte ce que le personnage fait à l’époque de Picard grâce aux bandes dessinées pré-liées. Ceux-ci ont révélé que Geordi a travaillé avec Jean-Luc sur la crise des réfugiés romuliens, menant la construction de la flotte de réfugiés sur Mars. Pour l’instant, cependant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé après l’incident terroriste qui a détruit la flotte, mettant en mouvement l’histoire de Picard.

Burton a toutefois parlé dans le passé d’un possible retour et il semblait très optimiste quant aux chances que cela se produise. Même s’il ne sait rien de ce que nous ne savons pas, cela aurait beaucoup de sens. Plusieurs saisons de Picard sont prévues, afin que les producteurs ne se contentent pas de jeter tous les visages familiers dans la première manche, mais plutôt de les répartir au fil des ans. Voyant à quel point La Forge est important, il espère qu’il arrivera plus tôt que tard Star Trek: Picard.