Patrick Stewart dit que Jean-Luc se sent comme s’il avait échoué dans les données de Star Trek: Picard

N’entrez pas dans Star Trek: Picard attend un retour triomphal pour le personnage titre de Patrick Stewart.

C’est selon l’homme lui-même, qui a rencontré GamesRadar + avant les débuts très attendus de l’émission plus tard cette semaine. Stewart a été rejointe par la productrice exécutive de la série, Kirsten Beyer, pour une conversation sur The Next Generation, Trekkies et Brent Spiner’s Data, qui, nous le savons, jouera un rôle central dans Picard.

À tel point, en fait, que Jean-Luc Picard commence le spectacle comme une sorte de solitaire accablé de chagrin, qui se reproche (et seulement lui-même) la mort de son ami. En effet, Patrick Stewart poursuit en partageant que, du moins au début de Picard, Jean-Luc se considère comme un échec aux yeux de Starfleet et de la Fédération.

Via GamesRadar +:

Picard s’est éloigné de tout et vit sur son château, cultivant des raisins – il vit avec les deux personnes merveilleuses qui prennent soin de lui [Romulans Zhaban and Laris]et son chien [Number One]. Mais il est mécontent, en colère et coupable, il sent qu’il a échoué. Non seulement il a échoué à Starfleet et à la Fédération, mais il a également échoué à son grand ami et collègue Data – Data est mort quand il pense que cela aurait dû être Picard.

Oui, il semble que l’amiral Picard aura un peu de réconciliation à faire avant de revenir dans les rangs de Starfleet. N’oublions pas que la série qui sortira prochainement se déroulera 20 ans après les événements de Star Trek: Nemesis, il ne devrait donc pas être surprenant que Picard présente un Jean-Luc très différent.

Patrick Stewart a ajouté:

Nous vivons et travaillons dans un monde différent. Le monde de Picard est tellement différent, il ne fait plus partie de Starfleet et la Fédération a également subi des changements. Il existe des organes conflictuels au sein de la Fédération, et Starfleet semble avoir des plans souterrains sur la façon dont sa flotte devrait être utilisée.

Star Trek: Picard a été programmé pour un lancement via CBS All Access le 23 janvier, tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent s’attendre à ce que la série Trek arrive le lendemain avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime. La question est vraiment de savoir si UK Trekkies peut éviter les spoilers dans les heures entre chaque début.